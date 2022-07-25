ЦБ впервые с начала спецоперации зафиксировал оптимизм бизнеса

Индекс делового климата в июне впервые с начала спецоперации вышел в положительную зону

Бизнес начал позитивно смотреть в будущее: индекс делового климата в июне впервые с начала спецоперации вышел в плюс, показали оценки ЦБ. Несмотря на санкции, компании ожидают восстановления спроса с учетом освоения новых рынков

Фото: Владислав Шатило / РБК

Индикатор бизнес-климата, который ежемесячно отслеживает Банк России, в июне вернулся в положительную зону (с учетом сезонной коррекции). Улучшение делового климата фиксируется второй месяц подряд, но положительным индикатор оказался впервые с начала спецоперации — плюс 0,4 пункта в июне против минус 1,5 пункта в мае. Об этом говорится в свежем выпуске «Мониторинга предприятий», подготовленного Банком России.

Индикатор бизнес-климата ЦБ отражает фактические, а также ожидаемые изменения в сфере производства и спроса, определяемые на основе опроса предприятий — участников мониторинга. Ожидания представляют собой оценки предприятий относительно динамики показателей в ближайшие три месяца.

Среди причин улучшения ситуации с бизнес-климатом в июне аналитики ЦБ называют замедлившееся сжатие спроса и продолжающуюся подстройку производств к новым экономическим условиям.

«Несмотря на существенные санкционные ограничения, компании ожидают дальнейшего восстановления спроса и объемов выпуска продукции с учетом освоения новых рынков», — говорится в материалах Центробанка.

Тем не менее, Банк России прогнозирует снижение реального ВВП России на 4–6% по итогам 2022 года и на 1–4% в 2023 году.

Наиболее уверенное улучшение текущих условий ведения бизнеса отметили предприятия добычи полезных ископаемых. В основном они связывают это с возможностью перенаправить экспорт российских энергоносителей с европейского рынка в другие страны. Продолжили улучшаться ожидания компаний в сфере оптовой торговли — это происходит на фоне укрепления рубля и разрешения параллельного импорта.

В большинстве отраслей отмечается замедление спада производства, однако есть исключения — отрасли транспортировки и хранения, где ситуация остается сложной из-за нарушения логистики, затруднения трансграничного перемещения грузов, приостановки поставок, а также роста себестоимости перевозок.

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Индикатор бизнес-климата достигал минимального значения (минус 25 пунктов) в начале пандемии в марте 2020 года.

Оптимизм показал и индекс настроений малого и среднего бизнеса, который отслеживает «Опора России» совместно с ПСБ и Magram Market Research. В июне этот индикатор тоже вышел в зону роста, хотя с марта 2022 года находился в области негативных ожиданий. Индекс составил 50,5 пункта против 48,4 в мае (значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности и наоборот). Опрошенные предприниматели отметили рост продаж, инвестиций, удовлетворенность кредитами и увеличением найма сотрудников.