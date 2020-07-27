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СМИ сообщили о связях украинского контрагента Facebook с ультраправыми

Facebook привлек украинский сайт StopFake для проверки фактов в постах в апреле 2019 года. Украинское издание «Заборона» сообщает, что лидеры сайта связаны с ультраправыми и националистами
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Марко Супрун
Марко Супрун (Фото: stopfake.org)

Компания Facebook заключила соглашение с украинским сайтом StopFake, чтобы тот проверял публикуемые в соцсети сообщения на достоверность. Позже ресурс обвинили в связях с ультраправыми и националистами. Об этом сообщает The New York Times.

Facebook привлек сторонних подрядчиков для проверки фактов после обвинений в неспособности вычислить и удалить дезинформацию, появившуюся на фоне избирательной президентской кампании в США в 2016 году. В декабре 2019 года в списке сторонних организаций, проверяющих факты в публикациях, компания указывала партнеров из более чем 80 стран. В их числе был и StopFake.

В июне Facebook сообщил, что в рамках программы по фактчекингу сотрудничает с 50 с лишним партнерами по всему миру.

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Как сообщает NYT, StopFake начал работу по проверке сообщений в соцсети в апреле 2019 года и с тех пор провел уже около 200 проверок контента на русском и украинском языках. Многие из проверенных публикаций не были связаны с политикой, а относились к пандемии. Меньшее количество сообщений затрагивало вопросы украинской национальной идентичности.

В начале июля украинское издание «Заборона» опубликовало статью, в которой утверждалось, что представители StopFake связаны с членами ультраправого движения. В частности, в статье говорилось, что один из лидеров StopFake Марко Супрун был сфотографирован в компании музыкантов одного из самых популярных местных коллективов среди праворадикалов. «Заборона» утверждала, что группы направления white power rock, к которому относится неназванный коллектив, продвигают идеи расизма и антисемитизма.

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Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В ответ на публикацию Facebook заявил, что все фактчекеры следуют определенному кодексу, или своду принципов, который способствует беспристрастной и справедливой оценке фактов в постах, пишет NYT. Директор организации, которая администрирует этот кодекс, Байбарс Орсек, сообщил, что проводил промежуточную оценку StopFake после публикации «Забороны», однако не уточнил, какие в итоге были сделаны выводы. «Они работают в стране, которая практически все еще в состоянии войны с Россией. <...> Это вопрос, с которым мы тоже боремся, как фактчекеры: как вы проводите независимую оценку фактов, когда у вас танки на улице», — сказал Орсек.

Cам сайт StopFake отрицал все обвинения в связях с членами украинского ультраправого движения и утверждал, что они наносят моральный и репутационный ущерб организации. Он также обратился с просьбой к Facebook разработать стратегию защиты своих партнеров.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Facebook, фактчекинг, Украина, националисты, ультраправые
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