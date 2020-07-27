СМИ сообщили о связях украинского контрагента Facebook с ультраправыми

Facebook привлек украинский сайт StopFake для проверки фактов в постах в апреле 2019 года. Украинское издание «Заборона» сообщает, что лидеры сайта связаны с ультраправыми и националистами

Марко Супрун (Фото: stopfake.org)

Компания Facebook заключила соглашение с украинским сайтом StopFake, чтобы тот проверял публикуемые в соцсети сообщения на достоверность. Позже ресурс обвинили в связях с ультраправыми и националистами. Об этом сообщает The New York Times.

Facebook привлек сторонних подрядчиков для проверки фактов после обвинений в неспособности вычислить и удалить дезинформацию, появившуюся на фоне избирательной президентской кампании в США в 2016 году. В декабре 2019 года в списке сторонних организаций, проверяющих факты в публикациях, компания указывала партнеров из более чем 80 стран. В их числе был и StopFake.

В июне Facebook сообщил, что в рамках программы по фактчекингу сотрудничает с 50 с лишним партнерами по всему миру.

Как сообщает NYT, StopFake начал работу по проверке сообщений в соцсети в апреле 2019 года и с тех пор провел уже около 200 проверок контента на русском и украинском языках. Многие из проверенных публикаций не были связаны с политикой, а относились к пандемии. Меньшее количество сообщений затрагивало вопросы украинской национальной идентичности.