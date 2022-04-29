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«Коммерсантъ» узнал об уходе из России владельца отелей Holiday Inn

В марте оператор InterContinental Hotel Group приостановил инвестиции, девелоперскую деятельность и открытие новых отелей в России. Теперь группа готовится к уходу из страны
Фото: Александр Зеликов / ТАСС
Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (IHG), которому принадлежат отели Holiday Inn, Intercontinental и другие, обсуждает с собственниками российских гостиниц расторжение договоров на управление. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственника объекта Holiday Inn и два источника из числа консультантов.

По словам источника, близкого к IHG, обсуждение касается «изменений операционной деятельности». В штаб-квартире IHG не стали комментировать информацию.

Как сообщили источники издания, британский оператор готов полностью свернуть бизнес в России из-за политических рисков. Он планирует договориться с собственниками объектов о расторжении контрактов по соглашению сторон, чтобы избежать штрафов.

Hilton и Hyatt приостановят девелоперскую деятельность в России
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отметил, что, как правило, западные отельные сети заключают договоры по британскому, бельгийскому или датскому праву, где права гостиничных операторов больше защищены. По словам управляющего директора PFM Яны Ухановой, в контрактах есть положение об обстоятельствах непреодолимой силы, что поможет расторгнуть договор без штрафов для IHG. Эксперты считают, что уход международной сети — тревожный знак, такой шаг серьезно скажется на рынке гостиничных услуг.

10 марта IHG объявила, что приостанавливает инвестиции, девелоперскую деятельность и открытие новых отелей в России, а также закрывает свой московский офис из-за российской военной операции на Украине. Группа добавила, что у нее есть «долгосрочные соглашения об управлении или франчайзинге с независимыми сторонними компаниями, которые владеют отелями в России».

По данным E&Y, в России IHG управляет 29 отелями суммарным фондом 6,6 тыс. номеров; оператор входит в тройку крупнейших международных сетей на гостиничном рынке. В стране представлены бренды Crowne Plaza, InterContinental, Holiday Inn и Indigo.

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О приостановке открытия новых отелей в России объявили американская гостиничная сеть Marriott, финская Sokos и другие. Hilton и Hyatt приостановили девелоперскую деятельность в стране.

В середине марта вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил, что получил запросы от отелей, которые работают под управлением крупных международных брендов, о возможности перехода под управление российских операторов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
гостиничный бизнес отели управление
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