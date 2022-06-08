«Коммерсантъ» сообщил о дефиците оборудования для фармкомпаний

Представители нескольких компаний отрасли рассказали о нехватке хроматографических колонок. Иностранные производители приостановили или ограничили поставки, а в России аналогов нет

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В фармацевтической отрасли из-за приостановки или ограничения поставок в Россию западными производителями возникла нехватка хроматографических колонок, необходимых при разработке новых препаратов. Об этом со ссылкой на компании сообщает «Коммерсантъ».

Хроматографические колонки — трубки, заполненные сорбентом. С их помощью сложное вещество разделяют на составные компоненты. Колонки используются при разработке новых препаратов и для контроля качества при производстве уже зарегистрированных лекарств, они помогают выявить в составе посторонние примеси.

В «Химмеде» изданию назвали основных производителей хроматографических колонок — это Agilent Technologies, Waters, Phenomenex (США), Merck и Macherey-Nagel (Германия). Фармпроизводитель говорит о готовности предложить аналоги, в том числе от китайских поставщиков.

Продукцию одной из китайских компаний испытывают и в «Аквахроме». По словам старшего менеджера по продажам Алексея Карташова, американский производитель Waters в начале марта прекратил поставки. В компании заявили, что будут продолжать ввоз необходимой продукции через третьи страны.

В «Вертекс» сказали, что закупают колонки у сторонних посредников, но это «обходится втридорога» и сопряжено со сложностями и рисками. Там добавили, что в России продукция, с которой они раньше работали, не выпускается.

Менеджер другой дистрибьюторской компании рассказал об остановке поставок Phenomenex.

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Agilent в мае заявила о приостановке деятельности в России. Merck ограничила работу в стране «основной деятельностью, связанной со здравоохранением».

Президент фармкомпании «Активный компонент» Александр Семенов рассказал, что из-за нарушения привычных механизмов поставок цены выросли на 30–50%. В «Химмеде» отметили увеличение сроков поставок.

Два дистрибьютора предупредили, что в будущем могут возникнуть трудности и с хроматографами — специальными приборами для разделения смесей методом хроматографии. Эта проблема станет более серьезной, потому что хроматографы, в отличие от колонок, оказались под санкциями ЕС и недоступны для ввоза в Россию.