«Коммерсантъ» сообщил о дефиците оборудования для фармкомпаний
В фармацевтической отрасли из-за приостановки или ограничения поставок в Россию западными производителями возникла нехватка хроматографических колонок, необходимых при разработке новых препаратов. Об этом со ссылкой на компании сообщает «Коммерсантъ».
В «Химмеде» изданию назвали основных производителей хроматографических колонок — это Agilent Technologies, Waters, Phenomenex (США), Merck и Macherey-Nagel (Германия). Фармпроизводитель говорит о готовности предложить аналоги, в том числе от китайских поставщиков.
Продукцию одной из китайских компаний испытывают и в «Аквахроме». По словам старшего менеджера по продажам Алексея Карташова, американский производитель Waters в начале марта прекратил поставки. В компании заявили, что будут продолжать ввоз необходимой продукции через третьи страны.
В «Вертекс» сказали, что закупают колонки у сторонних посредников, но это «обходится втридорога» и сопряжено со сложностями и рисками. Там добавили, что в России продукция, с которой они раньше работали, не выпускается.
Менеджер другой дистрибьюторской компании рассказал об остановке поставок Phenomenex.
Agilent в мае заявила о приостановке деятельности в России. Merck ограничила работу в стране «основной деятельностью, связанной со здравоохранением».
Президент фармкомпании «Активный компонент» Александр Семенов рассказал, что из-за нарушения привычных механизмов поставок цены выросли на 30–50%. В «Химмеде» отметили увеличение сроков поставок.
Два дистрибьютора предупредили, что в будущем могут возникнуть трудности и с хроматографами — специальными приборами для разделения смесей методом хроматографии. Эта проблема станет более серьезной, потому что хроматографы, в отличие от колонок, оказались под санкциями ЕС и недоступны для ввоза в Россию.