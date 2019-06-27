Россия заплатит Казахстану за грязную нефть по $15 за баррель

Россия заплатит Казахстану за грязную нефть по $15 за баррель

По данным источников Bloomberg и Reuters, Россия выплатит Казахстану за загрязненную нефть по $15 за баррель. «КазТрансОйл» сообщала, что договорилась с «Транснефтью» о компенсации за отгрузку некондиционного сырья

Фото: Петр Ковалев / Итерпресс / ТАСС

Россия выплатит Казахстану компенсацию за загрязненную нефть в порту Усть-Луга в размере $15 за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, а также источники Bloomberg. По их оценке, общий объем компенсации за некондиционное сырье может составить около $76 млн, сумма включает убытки от потери качества, простоя и хранения.

Ранее стало известно, что Россия заплатит Казахстану фиксированную компенсацию за загрязнение нефти. Источники Reuters указывали, что, согласно предварительным условиям сделки, «Транснефть» компенсирует убытки казахстанскому оператору нефтепроводов «КазТрансОйл» или грузоотправителям Казахстана, после чего они смогут возместить потери покупателям.

«КазТрансОйл» сообщал, что договорился с российской компанией о компенсации ущерба, но не раскрыл детали. В компании также указывали, что ждут соответствующие документы от «Транснефти». Российская компания информацию не комментировала.

Проблемы с качеством российской нефти возникли в апреле. Первым о загрязнении нефти хлороорганикой заявил белорусский концерн «Белнефтехим». Позднее источники Reuters и Bloomberg указали, что из-за проблем с качеством нефти была прекращена отгрузка сырья в порту Усть-Луга. 10 мая Минэнерго России сообщило, что полностью отвечающую показателям качества российскую нефть стали загружать в танкеры в порту Усть-Луга.