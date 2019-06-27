АЛРОСА оценила ущерб алмазной отрасли от фальшивок почти в $500 млн в год

АЛРОСА оценила ущерб алмазной отрасли от фальшивок почти в $500 млн в год

Ущерб от нелегального рынка синтетических алмазов в мире составляет $450–480 млн ежегодно, подсчитала АЛРОСА. Для отслеживания своих камней российская компания присвоит им идентификационные номера

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Развитие нелегального рынка синтетических алмазов ювелирного качества приносит ущерб алмазной отрасли в $450–480 млн ежегодно. Об этом сообщил журналистам директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев, передает корреспондент РБК.

По словам Агуреева, сейчас рынок синтезированных в лаборатории камней достигает 2–4 млн карат, из которых 80% продают нелегально, выдавая за натуральные. Это приносит ежегодно ущерб отрасли в 3% от всего оборота. «Глобально это большие деньги, учитывая объем рынка алмазов в $15–16 млрд», — отметил он. То есть, как раз $450–480 млн в год.

С появлением на рынке синтетических алмазов АЛРОСА и мировой лидер рынка алмазов De Beers (контролирует около 30% рынка) столкнулись со случаями мошенничества: продажи синтетических бриллиантов под видом натуральных камней.

Кроме того, на Западе синтетические алмазы позиционируют как экологичную и недорогую альтернативу природным, и они находят спрос у молодежи. В конце 2015 года десять бизнесменов, включая основателя Twitter Эвана Уильямса, создателя Zynga Марка Пинкуса и бывшего президента eBay Джефа Сколла, а также актера включая Леонардо Ди Каприо, инвестировали в стартап по выращиванию синтетических алмазов Diamond Foundry.

В производство искусственных алмазов инвестирует и De Beers. Компания в прошлом году объявила о старте продаж бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях. Они продаются под брендом Lightbox и стоят дешевле натуральных. Цена за 1 карат искусственно выращенного бриллианта составляет $800, в то время как натуральный бриллиант такого же размера стоит порядка $8 тыс. АЛРОСА, в свою очередь, неоднократно заявляла, что менять стратегию и создавать собственное производство или продажу синтетических бриллиантов не планирует.