Polymetal уйдет из алмазного бизнеса на фоне конкуренции с Ди Каприо

Polymetal выйдет из алмазного проекта в Архангельской области. Бизнес перестал быть интересным на фоне конкуренции со стартапами, в частности с Diamond Foundry Леонардо Ди Каприо, заявил РБК глава компании Виталий Несис

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Крупнейший производитель серебра и второй по величине производитель золота в России компания Polymetal приняла «стратегическое решение» выйти из совместного предприятия с «Проэкс Сервис», владеющим лицензиями на алмазные участки в Архангельской области.

«С учетом того мощного отрицательного пиара, который существует в отрасли и исходит даже от известных людей, например Леонардо Ди Каприо (инвестировал в стартап ​Diamond Foundry по выращиванию искусственных бриллиантов. — РБК), это перестало быть интересным. Посидели, оценили перспективы, восприятие алмазов у инвесторов на международных финансовых рынках и приняли решение, что это не нужно», — сказал РБК главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис. Сейчас обсуждаются разные варианты по выходу из этого СП, добавил он.

Получить комментарий в компании «Проэкс Сервис» Владимира Щукина не удалось.

Помимо Ди Каприо в конце 2015 года в Diamond Foundry инвестировали десять миллиардеров, среди которых основатель Twitter Эван Уильямс, создатель Zynga Марк Пинкус и бывший президент eBay Джеф Сколл. По итогам трех инвестиционных раундов Diamond Foundry привлекла около $100 млн, сообщал Business Insider.

Polymetal, по словам Несиса, заинтересована в разработке месторождения платиноидов Викши в Карелии и оценивает инвестиции в него в $500 млн. Топ-менеджер рассказал, что ждет увеличения запасов драгметаллов на этом месторождении в десять раз после проведения ТЭО, намеченного на следующий год; сейчас они оцениваются в 6,6 млн унций, или 187 т.

Впоследствии Polymetal может привлечь в этот проект партнера из ЮАР, сообщил Несис: «Это как раз тот проект, где потенциально может быть синергия в совместной деятельности, мы все-таки не специалисты в платиноидах. И возможно, логичной будет работа с компетентными отраслевыми компаниями из ЮАР, у которых сейчас большие проблемы с ресурсной базой. Они как раз ищут активы, где могли бы их [компетенции] применить».

Перспективы инвестиций в платиновые проекты Несис объясняет тем, что в ЮАР закрываются шахты и новое поколение южноафриканских предприятий, на которое возлагали надежды, сталкивается с проблемами.

Главный исполнительный директор Polymetal также ждет роста спроса на платину в будущем, в основном со стороны Китая, который «рано или поздно начнет двигаться в сторону более жестких экологических норм на двигатели внутреннего сгорания». Платина используется в производстве катализаторов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в качестве компонентов системы очистки выхлопов.