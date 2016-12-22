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Polymetal уйдет из алмазного бизнеса на фоне конкуренции с Ди Каприо
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Polymetal уйдет из алмазного бизнеса на фоне конкуренции с Ди Каприо
Бизнес, 12:20
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Polymetal уйдет из алмазного бизнеса на фоне конкуренции с Ди Каприо
Polymetal выйдет из алмазного проекта в Архангельской области. Бизнес перестал быть интересным на фоне конкуренции со стартапами, в частности с Diamond Foundry Леонардо Ди Каприо, заявил РБК глава компании Виталий Несис
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Крупнейший производитель серебра и второй по величине производитель золота в России компания Polymetal приняла «стратегическое решение» выйти из совместного предприятия с «Проэкс Сервис», владеющим лицензиями на алмазные участки в Архангельской области.

«С учетом того мощного отрицательного пиара, который существует в отрасли и исходит даже от известных людей, например Леонардо Ди Каприо (инвестировал в стартап ​Diamond Foundry по выращиванию искусственных бриллиантов. — РБК), это перестало быть интересным. Посидели, оценили перспективы, восприятие алмазов у инвесторов на международных финансовых рынках и приняли решение, что это не нужно», — сказал РБК главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис. Сейчас обсуждаются разные варианты по выходу из этого СП, добавил он.

Получить комментарий в компании «Проэкс Сервис» Владимира Щукина не удалось.

Помимо Ди Каприо в конце 2015 года в Diamond Foundry инвестировали десять миллиардеров, среди которых основатель Twitter Эван Уильямс, создатель Zynga Марк Пинкус и бывший президент eBay Джеф Сколл. По итогам трех инвестиционных раундов Diamond Foundry привлекла около $100 млн, сообщал Business Insider.

Polymetal, по словам Несиса, заинтересована в разработке месторождения платиноидов Викши в Карелии и оценивает инвестиции в него в $500 млн. Топ-менеджер рассказал, что ждет увеличения запасов драгметаллов на этом месторождении в десять раз после проведения ТЭО, намеченного на следующий год; сейчас они оцениваются в 6,6 млн унций, или 187 т.

Впоследствии Polymetal может привлечь в этот проект партнера из ЮАР, сообщил Несис: «Это как раз тот проект, где потенциально может быть синергия в совместной деятельности, мы все-таки не специалисты в платиноидах. И возможно, логичной будет работа с компетентными отраслевыми компаниями из ЮАР, у которых сейчас большие проблемы с ресурсной базой. Они как раз ищут активы, где могли бы их [компетенции] применить».

Перспективы инвестиций в платиновые проекты Несис объясняет тем, что в ЮАР закрываются шахты и новое поколение южноафриканских предприятий, на которое возлагали надежды, сталкивается с проблемами.

Главный исполнительный директор Polymetal также ждет роста спроса на платину в будущем, в основном со стороны Китая, который «рано или поздно начнет двигаться в сторону более жестких экологических норм на двигатели внутреннего сгорания». Платина используется в производстве катализаторов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в качестве компонентов системы очистки выхлопов.

Компания Несиса

Polymetal — крупнейший производитель серебра и второй золотодобытчик в России, работает также в Казахстане и Армении. Компания основана группой ИСТ Александра Несиса в 1998 году. В 2003-м ее возглавил младший брат Несиса Виталий. В 2005 году актив приобрели структуры Сулеймана Керимова за $900 млн. В 2007-м они разместили 24,8% акций компании на биржах в Москве, а в 2008 году Керимов продал 70% Polymetal обратно Несису-старшему и другим инвесторам, включая PPF Group Петра Келлнера и структуры Александра Мамута. Сумма сделки оценивалась в более $2 млрд исходя из биржевой оценки компании на тот момент. В 2010 году Polymetal провела размещение акций на Лондонской фондовой бирже. ​

По состоянию на июль группе ИСТ Александра Несиса принадлежит 27% компании, PPF Group — 12%, структурам семьи Мамута — 10%, «Открытию» — около 7%. Остальные акции в свободном обращении.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Александр Несис , Polymetal
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