ПИК построит жилье на бывшей территории майонезного завода в Москве

Девелоперская ГК ПИК купила территорию Московского жирового комбината в Текстильщиках и застроит ее жильем. Актив мог обойтись группе Сергея Гордеева в 3-5 млрд руб. На месте комбината можно построить 255 тыс кв. м жилья.

Группа компаний ПИК, подконтрольная миллиардеру Сергею Гордееву, займется застройкой территории Московского жирового комбината в 1-м Грайвороновском проезде, вл. 3 в районе Текстильщики. Об этом свидетельствуют данные о смене руководителя АО «Грайвороново», которое владеет землей комбината: в начале июня пост гендиректора заняла Маргарита Бондаренко, ранее руководившая компанией «ГП-ИП», принадлежащей ГК ПИК.

В ГК ПИК подтвердили покупку земли. В группе уточнили, что купили 13 га, на которых планируют построить жилой комплекс. Сделка была закрыта около месяца назад, уточнили в ГК ПИК.

Застроить эту территорию планируется с 2013-го года: по заказу тогдашнего собственника комбината, группы «Букет» Владислава Бурова, началась разработка планировки территории квартала. По данным Стройкомплекса Москвы, на площадке можно построить 360 тыс. кв. м. многоквартирных домов (площадь квартир — 255 тыс. кв. м). Также в квартале запланировано строительство торгового центра и офисов, но они будут находится не на участках, купленных ПИКом.

«Продажей актива занимался Россельхозбанк и Буров», — рассказал РБК источник на рынке недвижимости. В банке не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Эксперты разошлись в оценке стоимости актива. Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает его в 4-5 млрд руб., партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев — в 3 млрд руб. На реализацию проекта, по словам Сергунина, потребуется около 19-21 млрд руб.