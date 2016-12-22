Попавшая под санкции дочка «Ростеха» продает свою долю в СП с Siemens

«Технопромэкспорт» выставил на продажу свой пакет акций в ЗАО «Интеравтоматика». Покупателя, согласно Единому реестру сведений о банкротстве, пока не нашлось

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Попавшее под санкции дочернее предприятие «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» приняло решение выйти из совместного предприятия с Siemens ЗАО «Интеравтоматика», следует из материалов, размещенных в карточке организации на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

Всего «Технопромэкспорт» собирается продать долю в 17,34% или 4042 принадлежащих ему обыкновеннных именных акций. На продажу ценные бумаги были выставлены с марта, однако покупателей на этот пакет, согласно материалам на сайте реестра, пока так и не нашлось. При этом три месяца назад начальная цена пакета составляла более 185 млн руб., теперь она была снижена до 166,5 млн руб. Очередной раунд торгов, как указывается в карточке предприятия, был назначен на среду, 27 июня, однако ни одной заявки на участие в аукционе не поступило.

«Заявки пока не поступили, стоимость [пакета акций] будет снижена в соответствии с условиями конкурса», — пояснил ТАСС представитель «Технопромэкспорта». Знакомый с процессом продажи акций источник ТАСС в свою очередь уточнил, что сложности у «Технопромэкспорта» в данном случае возникли из-за санкционных рисков. «Приобретение доли в «Интеравтоматике» осложняется для потенциальных покупателей тем, что владелец доли в компании под санкциями обязан учитывать риски, связанные с санкционными ограничениями Евросоюза, что косвенно может коснуться и владельца актива», — рассказал собеседник агентства.

На данный момент 45,72% ЗАО «Интеравтоматика» принадлежит Siemens, еще 36,94% предприятия владеет Всероссийский научно-исследовательский теплотехнический институт (ОАО «ВТИ»), 17,34% — у «Технопромэкспорта». Под санкции США последний попал в январе 2018 года. В черный список он был внесен как одна из компаний, причастных к поставке в Крым в обход американских и европейских ограничений газовых турбин Siemens.

Немецкий концерн заявил о планах продать свою долю в «Интеравтоматике» из-за скандала вокруг поставок турбин еще в июле прошлого года. Через месяц после этого Siemens уведомила «Интеравтоматику» о приостановке всех хозяйственных операций. Однако свою долю в совместном предприятии он так и не продал. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в конце мая пояснил, что это также происходит из-за санкций. Продать акции российским компаниям из санкционного списка концерн, по его словам, не может, а практически все заинтересованные игроки рынка оказались в этом перечне. «Парадокс в том, что, исполняя санкции, наши европейские партнеры сами загнали себя в угол», — отмечал Чемезов.