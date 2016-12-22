ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,48 62,68 EUR Нал. 74,27 73,24 USD Бирж. 63,03 +0,25 EUR Бирж. 73,42 -0,03 USD ЦБ. 62,79 -0,16 EUR ЦБ. 73,41 +0,10 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6064,00 -175,30 IMOEX 2231,03 -0,25% RTSI 1113,60 -0,59% Brent 75,60 +1,96% DJIA 24283,11 +0,12% Nasdaq 7561,63 +0,39%
Попавшая под санкции дочка «Ростеха» продает свою долю в СП с Siemens
Лента новостей
В Новосибирске из горящей высотки эвакуировали более 60 человек 07:21, Общество Facebook отказался от запрета на размещение рекламы криптовалют 07:05, Технологии и медиа Страховки жизни запретят продавать без памятки для клиента 07:02, Финансы В Россию вернулись из Сирии два вертолета Ка-52 и их экипажи 06:33, Общество Попавшая под санкции дочка «Ростеха» продает свою долю в СП с Siemens 06:30, Бизнес ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13 задержанным без протокола €24,6 тыс. 06:22, Общество Вице-президент США призвал мигрантов не въезжать в страну нелегально 05:52, Политика Издательство «Просвещение» через суд потребовало вернуть товарный знак 05:43, Бизнес Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 05:42, РБК и Ингосстрах Месси признали лучшим игроком матча Аргентина — Нигерия 05:27, Общество CNN сообщил об усилении охраны Сары Сандерс после инцидента в ресторане 05:22, Политика Обвиняемый в США российский хакер не признал вину 04:46, Общество Минобороны предложит послужить в научных ротах по контракту 04:41, Общество Израиль заявил о ракетной атаке с территории сектора Газа 04:27, Политика Премьер Греции потребовал от Великобритании вернуть мрамор Парфенона 04:14, Политика В ФНС предложили выдавать самозанятым 10 тыс руб при регистрации 04:12, Экономика Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 04:09, Партнерский материал Датский премьер предложил оценить риски «Северного потока-2» для Украины 03:43, Политика В Египте проверят влияние размещения команды в Грозном на ее провал на ЧМ 03:42, Общество Новак обсудил с главой Минфина США прекращенные из-за санкций проекты 03:22, Политика Правозащитники не нашли оснований для недопуска журналистов RT на Украину 02:59, Политика Диего Марадону госпитализировали после матча Аргентины и Нигерии 02:42, Общество В полиции назвали причину эвакуаций в Ростове-на-Дону 02:37, Общество Госдеп США одобрил продажу 5 комплексов «Иджис» на сумму $860 млн Испании 02:17, Политика Месси рассказал о сложностях в матче с Нигерией 01:51, Общество В Ростове-на-Дону из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько отелей 01:40, Общество Диего Марадоне после матча Аргентины и Нигерии вызвали врачей 01:18, Общество Марадона показывал неприличные жесты во время матча Аргентина-Нигерия 01:17, Общество
Попавшая под санкции дочка «Ростеха» продает свою долю в СП с Siemens
Война санкций, 06:30
0
Попавшая под санкции дочка «Ростеха» продает свою долю в СП с Siemens
«Технопромэкспорт» выставил на продажу свой пакет акций в ЗАО «Интеравтоматика». Покупателя, согласно Единому реестру сведений о банкротстве, пока не нашлось
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Попавшее под санкции дочернее предприятие «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» приняло решение выйти из совместного предприятия с Siemens ЗАО «Интеравтоматика», следует из материалов, размещенных в карточке организации на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

Всего «Технопромэкспорт» собирается продать долю в 17,34% или 4042 принадлежащих ему обыкновеннных именных акций. На продажу ценные бумаги были выставлены с марта, однако покупателей на этот пакет, согласно материалам на сайте реестра, пока так и не нашлось. При этом три месяца назад начальная цена пакета составляла более 185 млн руб., теперь она была снижена до 166,5 млн руб. Очередной раунд торгов, как указывается в карточке предприятия, был назначен на среду, 27 июня, однако ни одной заявки на участие в аукционе не поступило.

«Заявки пока не поступили, стоимость [пакета акций] будет снижена в соответствии с условиями конкурса», — пояснил ТАСС представитель «Технопромэкспорта». Знакомый с процессом продажи акций источник ТАСС в свою очередь уточнил, что сложности у «Технопромэкспорта» в данном случае возникли из-за санкционных рисков. «Приобретение доли в «Интеравтоматике» осложняется для потенциальных покупателей тем, что владелец доли в компании под санкциями обязан учитывать риски, связанные с санкционными ограничениями Евросоюза, что косвенно может коснуться и владельца актива», — рассказал собеседник агентства.

Глава «Ростеха» объяснил невыход Siemens из «Интеравтоматики»
Бизнес

На данный момент 45,72% ЗАО «Интеравтоматика» принадлежит Siemens, еще 36,94% предприятия владеет Всероссийский научно-исследовательский теплотехнический институт (ОАО «ВТИ»), 17,34% — у «Технопромэкспорта». Под санкции США последний попал в январе 2018 года. В черный список он был внесен как одна из компаний, причастных к поставке в Крым в обход американских и европейских ограничений газовых турбин Siemens.

Немецкий концерн заявил о планах продать свою долю в «Интеравтоматике» из-за скандала вокруг поставок турбин еще в июле прошлого года. Через месяц после этого Siemens уведомила «Интеравтоматику» о приостановке всех хозяйственных операций. Однако свою долю в совместном предприятии он так и не продал. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в конце мая пояснил, что это также происходит из-за санкций. Продать акции российским компаниям из санкционного списка концерн, по его словам, не может, а практически все заинтересованные игроки рынка оказались в этом перечне. «Парадокс в том, что, исполняя санкции, наши европейские партнеры сами загнали себя в угол», — отмечал Чемезов.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: «Технопромэкспорт» , «Ростех» , «Интеравтоматика» , Siemens
Главное
Эксперты оценили шансы россиян дожить до нового пенсионного возраста Экономика
Материалы по теме
Евтушенков назвал сроки создания СП «Системы» и «Ростеха» в электронике Бизнес
Замешанная в скандале с Siemens ТЭС в Крыму дала первый ток Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter