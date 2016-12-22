Издательство «Просвещение» через суд потребовало вернуть товарный знак

К Роспатенту издательство уже подало два иска. Ранее из-за незаконного использования его товарного знака «Просвещение» отсудило у конкурента — издательства «Вентана-граф» — 3,76 млрд руб.

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Издательство «Просвещение», лишенное в июне права на товарный знак, подало два иска к Роспатенту, следует из материалов в картотеке арбитражного суда. Оба требования, согласно материалам на сайте арбитража, касаются «признания ненормативных правовых актов недействительными» и были зарегистрированы 25 июня. В качестве третьего лица по искам, согласно материалам дела, должен быть привлечен конкурент «Просвещения» — издательство «Вентана-граф». Остальных подробностей относительно требований «Просвещения» на сайте суда не приводится. Судебное заседание, на котором будут рассматриваться иски состоится 23 июля.

Факт подачи соответствующих требований к Роспатенту газете «Ведомости» подтвердила вице-президент по корпоративным и правовым вопросам группы компаний «Просвещение» Наталья Фирсова.​ Издательство, по ее словам, рассчитывает признать недействительными решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об аннулировании правовой охраны двух товарных знаков издательства.

Речь, как пояснила собеседница издания, в данном случае идет о товарном знаке, который обозначает соответствие продукции издательства Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Именно его 9 июня аннулировал Роспатент, а прежде, в мае, соответствующее решение по заявлению издательства «Вентана-Граф» (принадлежит холдингу «Эксмо-АСТ») приняла коллегия палаты по патентным спорам ведомства.​

Пользоваться «Просвещению» Роспатент тогда запретил логотипом, представляющим собой стилизованный глобус с аббревиатурой ФГОС. Правовой охраны на еще один товарный знак — идентичное изображение глобуса, но уже без аббревиатуры ФГОС — издательство было лишено только частично. Соответствующий символ, как указывалось в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, «Просвещение» по-прежнему может использовать, например, для оформления развлекательных передач или кинофильмов, но не для выпуска книг.

Спор относительно этих товарных знаков «Просвещение» и «Вентана-Граф», которая вместе в издательствами «Дрофа» и «Астрель» образует внутри «Эксмо-АСТ» корпорацию «Русский учебник», ведут уже давно. Так, в конце декабря 2017 года «Просвещение» подало иск к «Вентана-Граф» из-за незаконного использования ею его товарного знака. В мае арбитражный суд Москвы удовлетворил требования «Просвещения». С «Вентана-Граф» он тогда взыскал 3,76 млрд руб. — эта сумма стала рекордной компенсацией, присужденной в России по иску издательства.

«Вентана-Граф» после этого подало иск к «Просвещению» в суд по интеллектуальным правам для того, чтобы оспорить регистрацию издательством знака ФГОС.

«Решением об отмене охраноспособности наших товарных знаков Роспатент дал сигнал всему бизнес-сообществу: экспертиза и регистрация изображений в качестве товарных знаков не сможет защитить вашу интеллектуальную собственность от недобросовестных конкурентов и необоснованных решений самого Роспатента», — заявила, комментируя решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Наталья Фирсова. Именно конкуренты, по ее мнению, «длительное время осознанно выпускали учебники» с переработанным товарным знаком «Просвещения».

В «Российском учебнике» (корпорация, в которую входит «Вентана-граф»), реагируя на поданные иски, сообщили, что ожидали от «Просвещения» подобных действий. От этого решения, как добавил представитель компании, будет зависеть не только судьба иска к «Вентана-графу», но и иск к другому издательству — «Экзамен». С него «Просвещение» потребовало взыскать за незаконное использование товарного знака 63,3 млн руб., в апреле арбитражный суд иск издательства удовлетворил. «Одна из целей иска — желание обанкротить конкурента. В 2017 году вся выручка «Вентана-графа» была 2,7 млрд руб., что меньше самой суммы исковых требований», — отмечал прежде гендиректор и основной владелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.