Издательство «Просвещение» через суд потребовало вернуть товарный знак

Издательство «Просвещение», лишенное в июне права на товарный знак, подало два иска к Роспатенту, следует из материалов в картотеке арбитражного суда. Оба требования, согласно материалам на сайте арбитража, касаются «признания ненормативных правовых актов недействительными» и были зарегистрированы 25 июня. В качестве третьего лица по искам, согласно материалам дела, должен быть привлечен конкурент «Просвещения» — издательство «Вентана-граф». Остальных подробностей относительно требований «Просвещения» на сайте суда не приводится. Судебное заседание, на котором будут рассматриваться иски состоится 23 июля.
Факт подачи соответствующих требований к Роспатенту газете «Ведомости» подтвердила вице-президент по корпоративным и правовым вопросам группы компаний «Просвещение» Наталья Фирсова. Издательство, по ее словам, рассчитывает признать недействительными решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об аннулировании правовой охраны двух товарных знаков издательства.
Речь, как пояснила собеседница издания, в данном случае идет о товарном знаке, который обозначает соответствие продукции издательства Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Именно его 9 июня аннулировал Роспатент, а прежде, в мае, соответствующее решение по заявлению издательства «Вентана-Граф» (принадлежит холдингу «Эксмо-АСТ») приняла коллегия палаты по патентным спорам ведомства.
Пользоваться «Просвещению» Роспатент тогда запретил логотипом, представляющим собой стилизованный глобус с аббревиатурой ФГОС. Правовой охраны на еще один товарный знак — идентичное изображение глобуса, но уже без аббревиатуры ФГОС — издательство было лишено только частично. Соответствующий символ, как указывалось в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, «Просвещение» по-прежнему может использовать, например, для оформления развлекательных передач или кинофильмов, но не для выпуска книг.
Спор относительно этих товарных знаков «Просвещение» и «Вентана-Граф», которая вместе в издательствами «Дрофа» и «Астрель» образует внутри «Эксмо-АСТ» корпорацию «Русский учебник», ведут уже давно. Так, в конце декабря 2017 года «Просвещение» подало иск к «Вентана-Граф» из-за незаконного использования ею его товарного знака. В мае арбитражный суд Москвы удовлетворил требования «Просвещения». С «Вентана-Граф» он тогда взыскал 3,76 млрд руб. — эта сумма стала рекордной компенсацией, присужденной в России по иску издательства.
«Вентана-Граф» после этого подало иск к «Просвещению» в суд по интеллектуальным правам для того, чтобы оспорить регистрацию издательством знака ФГОС.
«Решением об отмене охраноспособности наших товарных знаков Роспатент дал сигнал всему бизнес-сообществу: экспертиза и регистрация изображений в качестве товарных знаков не сможет защитить вашу интеллектуальную собственность от недобросовестных конкурентов и необоснованных решений самого Роспатента», — заявила, комментируя решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Наталья Фирсова. Именно конкуренты, по ее мнению, «длительное время осознанно выпускали учебники» с переработанным товарным знаком «Просвещения».
В «Российском учебнике» (корпорация, в которую входит «Вентана-граф»), реагируя на поданные иски, сообщили, что ожидали от «Просвещения» подобных действий. От этого решения, как добавил представитель компании, будет зависеть не только судьба иска к «Вентана-графу», но и иск к другому издательству — «Экзамен». С него «Просвещение» потребовало взыскать за незаконное использование товарного знака 63,3 млн руб., в апреле арбитражный суд иск издательства удовлетворил. «Одна из целей иска — желание обанкротить конкурента. В 2017 году вся выручка «Вентана-графа» была 2,7 млрд руб., что меньше самой суммы исковых требований», — отмечал прежде гендиректор и основной владелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.