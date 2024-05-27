СДЭК рассказал, когда выдаст застрявшие из-за сбоя посылки

СДЭК не выдаст посылки раньше устранения технического сбоя. Вчера в компании назвали более конкретные сроки решения вопроса — 27 мая

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Сервис доставки грузов СДЭК возобновит прием и выдачу посылок после устранения технических проблем, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Ошибка произошла в работе вычислительных мощностей, что также нарушило работу сайта и приложения. Технические специалисты решают проблему, сообщила компания и принесла извинения.

Технический сбой в работе СДЭК продолжается более суток. Еще вчера компания обещала решить проблему 27 мая, уточняя, что завершает восстановление системы. Ручную обработку заказов не вводят, чтобы избежать ошибок.

СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») была основана в 2000 году, работает по модели франшизы. К середине 2023 года компания обладала 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 31 стране, большинство из которых (3,8 тыс.) находились в России. За первые девять месяцев 2023 года выручка «СДЭК глобал» выросла год к году на треть, до 23 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период увеличилась вдвое, до 1,18 млрд руб.