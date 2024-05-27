Микрофинансовым организациям добавят новую комиссию

Оператор карт «Мир» введет новую комиссию на погашение микрозаймов, их выделят в отдельный вид транзакций. Прежде такие платежи приравнивали к переводу денег — комиссия была меньше с большими рисками

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Погашение микрофинансовых займов с помощью карт системы «Мир» с 1 июля будет проводиться по новому МСС-коду с уплачиваемой банку-эмитенту межбанковской комиссией (интерчейндж) в размере 0,5%, пишет «Коммерсантъ».

Прежде такие операции считались платежами в адрес торгово-сервисных предприятий и комиссии по ним зависели от типа карты, но теперь для всех типов карт будет единый тариф.

Такое решение приняла Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор системы «Мир». В компании пояснили, что изменения проведены для «корректной обработки межбанковских карточных операций по услугам и сервисам МФО с учетом требований платежной системы «Мир» к различным видам операций».

Последние несколько лет микрофинансовые организации широко использовали для погашения займов Account Funding Transaction или AFT-транзакции — операции пополнения счета с карты. Такой платеж в отличие от стандартного карточного платежа приравнивается к переводу — комиссия за него существенно меньше.

Впрочем, AFT-транзакции имеют свои отрицательные стороны. Они в самом деле наиболее дешевые, но лишь при условии успешного проведения, рассказал глава центра компетенций «Цифровизация финансовых технологий» Фонда развития цифровой экономики Тимур Аитов. Такие переводы, продолжил он, могут сопровождаться большим числом технических отказов, за которые МФО все равно приходит платить комиссию, их также считают рискованными с точки зрения борьбы с отмыванием денег. «Возможность кражи денег здесь тоже более тщательно контролируется, клиенты еще могут также внести свою лепту — напутать с вводом», добавил эксперт.

«Недостаток AFT-трансакций для платежной системы — низкая комиссия, что, видимо, и стало причиной попытки стимулирования перехода операций погашения займов МФО с AFT на обычные трансакции», — предположил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Он указал на длительное развитие самими МФО сервисом выплат и погашений займов с помощью СБП, что вряд ли поможет расширению использования карточной технологии.

НСПК еще три месяца назад запретила всем банкам использовать AFT-транзакции для микрофинансовых организаций, рассказали изданию в МФК «Мигкредит». В организации добавили, что участники рынка обратились в НСПК с просьбой найти решение, чтобы не стать убыточными, так что введение нового МСС-кода было компромиссом. Операционные расходы компаний в результате изменений «однозначно вырастут», признают участники рынка.

Росфинмониторинг ранее предложил включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы запрашивать у него данные по операциям с картами «Мир» или в Системе быстрых платежей. Сейчас эти сведения предоставляют банки.