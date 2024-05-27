 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»

Хинштейн, обвинивший основных акционеров «Уфанет» в наличии двойного гражданства вопреки закону о стратегических предприятиях, призвал ФАС заблокировать продажу их пакета акций в компании. Сами бизнесмены опровергли такие планы
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций башкирского оператора связи «Уфанет», а Генпрокуратуру — инициировать иск об их взыскании в пользу государства. Об этом сообщает «Коммерсант», в распоряжении которого оказалось соответствующее обращение депутата к главе ФАС Максиму Шаскольскому от 23 мая.

В обращении Хинштейн отмечает, что мажоритарные акционеры «Уфанет» Марат Ахметшин и Марат Фаттахов собираются продать контрольный пакет акций и уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. По его мнению, продажа акций может повлечь «негативные последствия для органов власти России, а также нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан». Он также напомнил, что у «Уфанета» есть лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, поэтому компания «имеет стратегическое значение».

В разговоре с «Коммерсантом» Хинштейн подтвердил, что действительно направил обращение в ФАС, «чтобы, во-первых, не давать согласия на заключение сделки, а во-вторых, вместе с органами прокуратуры инициировать процедуру национализации пакета акций».

Кроме этого, в конце апреля депутат обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой подать иск о взыскании долей Ахметшина и Фаттахова в «Уфанете» в пользу государства. Хинштейн отмечал, что у владельцев около 60% компании двойные гражданства — Австрии и Кипра. По его словам, таким образом бизнесмены нарушают закон, согласно которому предприятия, имеющие стратегическое значение, не могут находиться под иностранным контролем без согласия на то государства.

Ахметшин в разговоре с «Коммерсантом» заверил, что не подавал заявлений в ФАС о продаже компании: «Я всегда готов продать, если предложат достойную стоимость, но этого не было. В последний раз ко мне обращался Артур Хазигалеев за несколько дней до своего ареста и предложил выкупить пакет за 500 млн руб.». Бахтияров также заявил газете, что «не в курсе возможной смены акционеров».

АО «Уфанет» было основано в 2005 году. Компания предоставляет услуги фиксированной интернет-связи, кабельного ТВ и видеонаблюдения в семи регионах России. По итогам 2023 года выручка провайдера составила 9,1 млрд, а чистая прибыль — 866 млн руб.

По оценке аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, 60% «Уфанета» могут стоить около 6 млрд руб. исходя из мультипликатора 11 к чистой прибыли. Собеседник «Коммерсанта» в отрасли указал, что компания выступает крупнейшим независимым провайдером связи для Башкирии и ряда соседних регионов, поэтому «ее стоимость целиком может быть равна обороту».

Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет
Политика
Владимир Путин

В течение последнего года Генпрокуратура неоднократно инициировала иски о передаче частных компаний в собственность государства в связи с незаконной приватизацией. Президент Владимир Путин при этом подчеркивал, что о деприватизации или огосударствлении экономики речи не идет. В конце марта он заявил, что работа прокуроров в этом направлении оправдана в тех случаях, когда «активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству».

На съезде РСПП в конце апреля президент вновь подчеркнул, что изъятие предприятий происходит только при ущербе безопасности страны. «Речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — сказал он. По словам главы государства, изъятие бизнеса оправдано только в такой ситуации.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Хинштейн Башкирия оператор связи национализация ФАС прокуратура
Материалы по теме
«Макфа» обжаловала решение суда о немедленной национализации
Бизнес
Хубутия назвал недопустимым требование национализации участков в Барвихе
Политика
Суд удовлетворил иск о национализации «Рольфа»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Минобороны сообщило о 12 сбитых дронах над четырьмя регионами России Политика, 07:51
«Супервремена закончились». Что будет с российским рынком дальше Pro, 07:45
Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества Политика, 07:33
Власти Оренбургской области впервые сообщили о падении беспилотника Политика, 07:27
Первый пациент с чипом Neuralink рассказал, как его использует Технологии и медиа, 07:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Социальный фонд закончил год с техническим дефицитом почти на ₽600 млрд Экономика, 07:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
В Госдуме сообщили о более 70 сдавшихся военных ВСУ в боях за Берестовое Политика, 06:47
Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет» Бизнес, 06:37
Над Брянской областью сбили два беспилотника Политика, 06:18
Минобороны заявило о нанесении удара по колонне ВСУ Политика, 05:56
Во Владивостоке 15 тыс. человек остались без света из-за аварии Политика, 05:46
Один человек погиб после падения дрона на АЗС в Орловской области Политика, 05:16
Тайвань зафиксировал приближение летательных аппаратов и кораблей КНР Политика, 05:16