Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»

Хинштейн, обвинивший основных акционеров «Уфанет» в наличии двойного гражданства вопреки закону о стратегических предприятиях, призвал ФАС заблокировать продажу их пакета акций в компании. Сами бизнесмены опровергли такие планы

Александр Хинштейн (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций башкирского оператора связи «Уфанет», а Генпрокуратуру — инициировать иск об их взыскании в пользу государства. Об этом сообщает «Коммерсант», в распоряжении которого оказалось соответствующее обращение депутата к главе ФАС Максиму Шаскольскому от 23 мая.

В обращении Хинштейн отмечает, что мажоритарные акционеры «Уфанет» Марат Ахметшин и Марат Фаттахов собираются продать контрольный пакет акций и уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. По его мнению, продажа акций может повлечь «негативные последствия для органов власти России, а также нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан». Он также напомнил, что у «Уфанета» есть лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, поэтому компания «имеет стратегическое значение».

В разговоре с «Коммерсантом» Хинштейн подтвердил, что действительно направил обращение в ФАС, «чтобы, во-первых, не давать согласия на заключение сделки, а во-вторых, вместе с органами прокуратуры инициировать процедуру национализации пакета акций».

Кроме этого, в конце апреля депутат обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой подать иск о взыскании долей Ахметшина и Фаттахова в «Уфанете» в пользу государства. Хинштейн отмечал, что у владельцев около 60% компании двойные гражданства — Австрии и Кипра. По его словам, таким образом бизнесмены нарушают закон, согласно которому предприятия, имеющие стратегическое значение, не могут находиться под иностранным контролем без согласия на то государства.

Ахметшин в разговоре с «Коммерсантом» заверил, что не подавал заявлений в ФАС о продаже компании: «Я всегда готов продать, если предложат достойную стоимость, но этого не было. В последний раз ко мне обращался Артур Хазигалеев за несколько дней до своего ареста и предложил выкупить пакет за 500 млн руб.». Бахтияров также заявил газете, что «не в курсе возможной смены акционеров».

АО «Уфанет» было основано в 2005 году. Компания предоставляет услуги фиксированной интернет-связи, кабельного ТВ и видеонаблюдения в семи регионах России. По итогам 2023 года выручка провайдера составила 9,1 млрд, а чистая прибыль — 866 млн руб. По оценке аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, 60% «Уфанета» могут стоить около 6 млрд руб. исходя из мультипликатора 11 к чистой прибыли. Собеседник «Коммерсанта» в отрасли указал, что компания выступает крупнейшим независимым провайдером связи для Башкирии и ряда соседних регионов, поэтому «ее стоимость целиком может быть равна обороту».

В течение последнего года Генпрокуратура неоднократно инициировала иски о передаче частных компаний в собственность государства в связи с незаконной приватизацией. Президент Владимир Путин при этом подчеркивал, что о деприватизации или огосударствлении экономики речи не идет. В конце марта он заявил, что работа прокуроров в этом направлении оправдана в тех случаях, когда «активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству».

На съезде РСПП в конце апреля президент вновь подчеркнул, что изъятие предприятий происходит только при ущербе безопасности страны. «Речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — сказал он. По словам главы государства, изъятие бизнеса оправдано только в такой ситуации.