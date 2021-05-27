В РЭО измерили сортируемые в России отходы в слонах

Из сортируемых 20 млн т твердых коммунальных отходов треть отправляется обратно на полигон. Причина этого — неэкологичность упаковки, сообщили в Российском экологическом операторе

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Ежегодно в России сортируется 20 млн т твердых коммунальных отходов, этот объем эквивалентен весу 3 млн слонов, заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, выступая на Невском международном экологическом конгрессе. Его слова передает корреспондент РБК.

«В России в настоящий момент сортируется 20 млн т твердых коммунальных отходов из 60 млн т в год, которые образуются. Если представить себе, сколько это в слонах, то это 3 млн слонов», — сообщил Буцаев.

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При сортировке 20 млн т две трети возвращается в отсортированном виде обратно на полигон, а не на переработку, указал он.

«Таким образом, с одной стороны, мы получили достижение федерального и национального проектов в области обращения с отходами (по проценту обработки отходов. — РБК), а с другой стороны — недостижение сутевых целей всего национального проекта «Экология», согласно которому мы не просто должны были увеличить обработку отходов, но и сократить их захоронение», — рассказал Буцаев. Неэкологичность упаковки — одна из причин, почему она возвращается сейчас на полигон даже после сортировки, пояснил он.