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Бизнес ,  
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В РЭО измерили сортируемые в России отходы в слонах

Из сортируемых 20 млн т твердых коммунальных отходов треть отправляется обратно на полигон. Причина этого — неэкологичность упаковки, сообщили в Российском экологическом операторе
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ежегодно в России сортируется 20 млн т твердых коммунальных отходов, этот объем эквивалентен весу 3 млн слонов, заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, выступая на Невском международном экологическом конгрессе. Его слова передает корреспондент РБК.

«В России в настоящий момент сортируется 20 млн т твердых коммунальных отходов из 60 млн т в год, которые образуются. Если представить себе, сколько это в слонах, то это 3 млн слонов», — сообщил Буцаев.

Фото: Совет Федерации / Youtube
Фото: Совет Федерации / Youtube

При сортировке 20 млн т две трети возвращается в отсортированном виде обратно на полигон, а не на переработку, указал он.

«Таким образом, с одной стороны, мы получили достижение федерального и национального проектов в области обращения с отходами (по проценту обработки отходов. — РБК), а с другой стороны — недостижение сутевых целей всего национального проекта «Экология», согласно которому мы не просто должны были увеличить обработку отходов, но и сократить их захоронение», — рассказал Буцаев. Неэкологичность упаковки — одна из причин, почему она возвращается сейчас на полигон даже после сортировки, пояснил он.

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Бизнес
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Минприроды готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, чтобы в дальнейшем запретить их производство, сообщил ТАСС глава министерства Александр Козлов. В частности, речь идет о цветном пластике, о чем он говорил ранее в интервью РБК.

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В интервью он отмечал, что необходимо исключить из гражданского оборота «то, что нам не нужно». Если полностью не запрещать пластик, то нужно указывать на бутылках из цветного пластика, что они никогда не переработаются, как на пачках сигарет пишут, что курение вредно для легких, говорил министр. Козлов отметил, что согласно указу президента Владимира Путина к 2030 году 100% отходов должно сортироваться, а не более 50% — отправляться на полигоны.

В марте вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует в правительстве экологию) заявила, что «не нужно бояться» запрещать производство, использование и выпуск в обращение неперерабатываемых материалов, таких как цветной пластик, а также таких трудноизвлекаемых материалов, как одноразовая посуда, коктейльные трубочки и т.д. Тогда Абрамченко поясняла РБК, что запрет на производство и использование пластиковой посуды и коктейльных трубочек могут ввести «в ближайшее время», на горизонте двух лет.

Авторы
Анастасия Батманова Анастасия Батманова, Людмила Подобедова Людмила Подобедова
мусорные полигоны сортировка мусора твердные коммунальные отходы
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