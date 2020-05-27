СМИ узнали о планах продлить мораторий на проверки бизнеса
Мораторий на проверки бизнеса, который действует до конца 2020 года, может быть продлен еще на два месяца, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и представителя Минэкономразвития.
Помимо этого в ведомстве допустили, что в будущем широкое применение получит практика дистанционного контроля. В этом случае проверяющие органы требуют подготовить документы и разместить их в личном кабинете.
Издание со ссылкой на документ Минэкономразвития указывает, что число проверок действительно резко сократилось. Если в марте их было 67 тыс., то за первые 22 дня мая было проведено 6 тыс. проверок. Большинство из них внеплановые, проведенные Роспотребнадзором и Рострудом. При этом утверждается, что проверки устраиваются исключительно по согласованию с прокуратурой. Роструд, например, контролирует невыплату зарплат или незаконные увольнения.
Опрошенные «Ведомостями» предприниматели опасаются, что контролеры «начнут свирепствовать» после окончания мер, связанных с распространением коронавируса. Однако в Минэкономразвития заверяют, что продолжат снижать административную нагрузку на бизнес.
Решение о моратории на проверки предприятий из реестра малого и среднего предпринимательства было принято еще в середине марта в качестве первых мер поддержки бизнеса. Начатые проверки тогда же было решено приостановить.