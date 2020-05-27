СМИ узнали о планах продлить мораторий на проверки бизнеса

Во время эпидемии число проверок сократилось почти в десять раз. В Минэкономразвития уверяют, что давление на бизнес сократится и после возвращения к нормальной жизни

Мораторий на проверки бизнеса, который действует до конца 2020 года, может быть продлен еще на два месяца, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и представителя Минэкономразвития.

Помимо этого в ведомстве допустили, что в будущем широкое применение получит практика дистанционного контроля. В этом случае проверяющие органы требуют подготовить документы и разместить их в личном кабинете.

Издание со ссылкой на документ Минэкономразвития указывает, что число проверок действительно резко сократилось. Если в марте их было 67 тыс., то за первые 22 дня мая было проведено 6 тыс. проверок. Большинство из них внеплановые, проведенные Роспотребнадзором и Рострудом. При этом утверждается, что проверки устраиваются исключительно по согласованию с прокуратурой. Роструд, например, контролирует невыплату зарплат или незаконные увольнения.

Опрошенные «Ведомостями» предприниматели опасаются, что контролеры «начнут свирепствовать» после окончания мер, связанных с распространением коронавируса. Однако в Минэкономразвития заверяют, что продолжат снижать административную нагрузку на бизнес.

Решение о моратории на проверки предприятий из реестра малого и среднего предпринимательства было принято еще в середине марта в качестве первых мер поддержки бизнеса. Начатые проверки тогда же было решено приостановить.