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Валентина Юмашева выдвинули в совет директоров МТС
Юмашев был главой администрации президента в 1997–1998 годах. Сейчас он является советником главы государства на общественных началах. Он может войти в совет директоров МТС в качестве независимого директора
Валентин Юмашев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Экс-глава администрации президента и действующий советник главы государства Валентин Юмашев стал одним из кандидатов в совет директоров МТС, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Юмашев номинирован советом в качестве независимого директора. Голосование по выборам в совдир МТС пройдет 27 июня на годовом общем собрании акционеров компании.

Валентину Юмашеву 61 год, в 1996 году он стал советником президента по вопросам взаимодействия со СМИ, а уже через год Юмашев возглавил администрацию президента, которой руководил до 1998 года.

В настоящее время он является советником президента на общественных началах, членом правления и советником фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина», советником аппарата гендиректора ООО «Миллхаус».

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Помимо Юмашева в список новых кандидатов в совет директоров МТС вошли неисполнительный директор Polyus Gold International Limited Антониу Теодосиу и зампредседателя совета директоров ПАО АФК «Система» Феликс Евтушенков.

Из действующих членов совета директоров в число номинантов в новый состав не попали председатель совдира Рон Зоммер и независимые директора Вольфганг Шюссель и Стэнли Миллер.

Представитель МТС не стал комментировать, какие задачи будут выполнять в совете новые директора.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Анна Балашова
Теги: Валентин Юмашев, МТС, Совет директоров
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