Валентина Юмашева выдвинули в совет директоров МТС

Юмашев был главой администрации президента в 1997–1998 годах. Сейчас он является советником главы государства на общественных началах. Он может войти в совет директоров МТС в качестве независимого директора

Валентин Юмашев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Экс-глава администрации президента и действующий советник главы государства Валентин Юмашев стал одним из кандидатов в совет директоров МТС, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Юмашев номинирован советом в качестве независимого директора. Голосование по выборам в совдир МТС пройдет 27 июня на годовом общем собрании акционеров компании.

Валентину Юмашеву 61 год, в 1996 году он стал советником президента по вопросам взаимодействия со СМИ, а уже через год Юмашев возглавил администрацию президента, которой руководил до 1998 года.

В настоящее время он является советником президента на общественных началах, членом правления и советником фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина», советником аппарата гендиректора ООО «Миллхаус».