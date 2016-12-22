Юмашев рассказал о 18-летнем опыте работы советником Путина

Бывший глава администрации Ельцина сказал, что за ним в качестве советника Путина на общественных началах не закреплен четкий список тем, за которые он отвечает. О том, что он работает на этой должности, стало известно сегодня

Валентин Юмашев (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Советник президента России на общественных началах Валентин Юмашев подтвердил, что работает на этой должности с 2000 года. «С этой точки зрения у меня ничего не изменилось», — передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что за ним не закреплен четкий круг вопросов, за который он отвечает. «Если возникают вопросы, по которым будут востребованы мои опыт и знания, я всегда делаю все, что могу», — сказал он.

В пятницу на сайте Кремля было опубликовано президентское распоряжение о назначении Юмашева на должность советника на общественных началах. Но, как рассказал РБК знакомый Юмашева, он работает на этой должности не менее 15 лет. Другой собеседник РБК, близкий к администрации президента, добавил, что у Юмашева давно есть кабинет на Старой площади.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, почему указы о назначении Юмашева до сих пор не публиковались.

Юмашев в 1996 году работал в предвыборном штабе первого президента России Бориса Ельцина, а затем занял в его администрации должность советника по вопросам взаимодействия со СМИ. В 1997 году Юмашева повысили до главы администрации президента, на этой должности он проработал до конца 1998 года. В 2002 году он женился на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко. В 2001 году дочь Юмашева Полина вышла замуж за бизнесмена Олега Дерипаску.