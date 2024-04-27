Время полета из Москвы в Элисту увеличится вдвое

Российские авиаперевозчики пока не спланировали рейсы в аэропорт Элисты, который откроется для гражданских полетов 3 мая. Перелет из Москвы теперь займет вдвое больше времени

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российские авиакомпании пока не прорабатывали запуск рейсов в аэропорт Элисты (Калмыкия), рассказали три источника в разных российских перевозчиках. Еще один собеседник РБК, знакомый с процессом организации авиарейсов, отметил, что переговоры ведутся с авиакомпанией «Азимут» и с группой «Аэрофлот» (в самих авиакомпаниях эту информацию на момент публикации не подтвердили).

Как рассказала телеканалу РБК глава республиканского правительства Гиляна Босхомджиева, сейчас ведутся переговоры о том, «кто из перевозчиков будет основным» и чьи воздушные суда будут летать в Элисту. «Мы очень привлекательны для всех перевозчиков, кто бы ни принял решение войти и работать на этом рынке», — сказала она. Босхомджиева также выразила надежду, что открытие аэропорта поспособствует увеличению турпотока в республику на Фестиваль лотосов в августе и Фестиваль тюльпанов в апреле. «Более того, в 2025 году Калмыкия станет площадкой для проведения третьего Международного буддийского форума. Это не простая задача. Выражаем надежду, что это станет той важной коммуникацией со всем миром стран, где проповедуется и развивается буддизм. Калмыкия — это единственный регион нашей страны, где основной религией является буддизм», — добавила глава правительства республики.

В пятницу, 26 апреля, Росавиация сообщила, что аэропорт Элисты откроется для полетов гражданской авиации с 3 мая — ежедневно, в период с 9:00 до 19:00 часов. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час, добавили в агентстве.

«В сентябре 2023 года в аэропорту был завершен капитальный ремонт пассажирского терминала площадью 2130 кв. м. Аэровокзал оснастили в том числе современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. В здании улучшено информационное сопровождение (навигация) пассажиров», — сообщил представитель ведомства. Пропускная способность терминала увеличилась до 100 пассажиров в час.

По словам собеседников РБК, при полетах в Элисту из Москвы теперь придется огибать значительную часть воздушного пространства на юге страны, которая продолжает быть закрытой из-за проведения СВО. «Из-за этого время в полете составит более трех часов (ранее прямой рейс из Москвы выполнялся за 1 час 45 минут). Предстоит поговорить и по скидкам (для перевозчиков. — РБК), и по участию в субсидировании администрации региона. Полагаю, что между майскими праздниками появится ясность, а уже после праздников, думаю, будут какие-то регулярные рейсы объявлены», — отметил один из источников.

Сложность запуска рейсов в Элисту состоит еще и в том, что авиакомпании уже сверстали свои программы полетов на летний сезон в этом году и свободного парка самолетов фактически нет, отметили два собеседника.

«Авиавласти еще до конца не решили вопрос открытия аэропорта. Они дату назвали, но пока все же вопрос находится в стадии завершения принятия решения», — указывает один из собеседников РБК. Также еще не была назначена дата технического рейса, необходимого для проверки работоспособности оборудования и аэропортовых служб, как это было с Краснодаром, добавил он. Даже если рейсы появятся в этом сезоне, то они, вероятно, будут выполняться с низкой частотностью, заключил собеседник. Первый тестовый рейс в закрытый аэропорт Краснодара состоялся 15 декабря 2023 года, однако регулярные рейсы пока так и не возобновились.

Аэропорт Элисты был закрыт 24 февраля 2022 года вместе с еще десятью другими воздушными гаванями на юге и в центральной части России. До закрытия Элисты ежедневные рейсы из Москвы туда выполняла только авиакомпания «Азимут». Этот перевозчик также летал в Элисту из Санкт-Петербурга. Авиакомпания Utair выполняла рейсы в столицу Калмыкии из Минвод, Ростова-на-Дону и Сочи. Аэропорт обслужил в 2021 году 97,5 тыс. пассажиров, увеличив этот показатель на 22% в годовом выражении. Воздушная гавань принадлежит «Аэропортам большой страны» (АБС, совместное паритетное предприятие холдингов «Новапорт» и «Аэропортов регионов»; оперативное управление осуществляет «Новапорт»).

РБК направил запросы в «Новапорт» и авиакомпании. В Минтрансе вопросы РБК переадресовали в Росавиацию, где на момент публикации не ответили.

«К сожалению, момент для открытия полетов с точки зрения других процессов-верстки графиков оборота воздушных судов, расписания, выделения субсидий, — мягко говоря неудачный, — отмечает директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. — На рейсах из Москвы действительно придется облетать часть воздушного пространства, это делает рейсы не такими привлекательными». Но позднее в течение года, когда субсидируемые по постановлению правительства № 1242 авиамаршруты могут быть пересмотрены, полеты в Элисту вполне могут попасть в программу, считает эксперт. «Можно рассчитывать, что и в этом году они запустятся. Лето закончится, наступит осень — провозные емкости станут освобождаться. Если к этому моменту удастся договориться о выделении субсидий под Элисту из какого-нибудь крупного хаба, схема становится рабочей и живой», — заключил эксперт.

Федор Борисов, эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ и руководитель аналитического центра Государственного НИИ гражданской авиации (ГосНИИ ГА), также указал на ограниченный парк самолетов. «Лето — высокий сезон, парка может не хватать. Думаю, что ближе к осени, когда парк начнет высвобождаться, авиакомпании могут свои планы полетов пересмотреть. Но это не значит, что летом точно никто не полетит. Просто если в течение лета вопрос не будет решен, то вряд ли он будет отложен позднее чем на осень», — сказал эксперт.