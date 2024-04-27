 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 
Эксклюзив

Время полета из Москвы в Элисту увеличится вдвое

Российские авиаперевозчики пока не спланировали рейсы в аэропорт Элисты, который откроется для гражданских полетов 3 мая. Перелет из Москвы теперь займет вдвое больше времени
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российские авиакомпании пока не прорабатывали запуск рейсов в аэропорт Элисты (Калмыкия), рассказали три источника в разных российских перевозчиках. Еще один собеседник РБК, знакомый с процессом организации авиарейсов, отметил, что переговоры ведутся с авиакомпанией «Азимут» и с группой «Аэрофлот» (в самих авиакомпаниях эту информацию на момент публикации не подтвердили).

Как рассказала телеканалу РБК глава республиканского правительства Гиляна Босхомджиева, сейчас ведутся переговоры о том, «кто из перевозчиков будет основным» и чьи воздушные суда будут летать в Элисту. «Мы очень привлекательны для всех перевозчиков, кто бы ни принял решение войти и работать на этом рынке», — сказала она. Босхомджиева также выразила надежду, что открытие аэропорта поспособствует увеличению турпотока в республику на Фестиваль лотосов в августе и Фестиваль тюльпанов в апреле. «Более того, в 2025 году Калмыкия станет площадкой для проведения третьего Международного буддийского форума. Это не простая задача. Выражаем надежду, что это станет той важной коммуникацией со всем миром стран, где проповедуется и развивается буддизм. Калмыкия — это единственный регион нашей страны, где основной религией является буддизм», — добавила глава правительства республики.

В пятницу, 26 апреля, Росавиация сообщила, что аэропорт Элисты откроется для полетов гражданской авиации с 3 мая — ежедневно, в период с 9:00 до 19:00 часов. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час, добавили в агентстве.

Закрытый с февраля 2022 года аэропорт Элисты откроют для полетов
Общество
Аэропорт Элисты

«В сентябре 2023 года в аэропорту был завершен капитальный ремонт пассажирского терминала площадью 2130 кв. м. Аэровокзал оснастили в том числе современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. В здании улучшено информационное сопровождение (навигация) пассажиров», — сообщил представитель ведомства. Пропускная способность терминала увеличилась до 100 пассажиров в час.

По словам собеседников РБК, при полетах в Элисту из Москвы теперь придется огибать значительную часть воздушного пространства на юге страны, которая продолжает быть закрытой из-за проведения СВО. «Из-за этого время в полете составит более трех часов (ранее прямой рейс из Москвы выполнялся за 1 час 45 минут). Предстоит поговорить и по скидкам (для перевозчиков. — РБК), и по участию в субсидировании администрации региона. Полагаю, что между майскими праздниками появится ясность, а уже после праздников, думаю, будут какие-то регулярные рейсы объявлены», — отметил один из источников.

Сложность запуска рейсов в Элисту состоит еще и в том, что авиакомпании уже сверстали свои программы полетов на летний сезон в этом году и свободного парка самолетов фактически нет, отметили два собеседника.

«Авиавласти еще до конца не решили вопрос открытия аэропорта. Они дату назвали, но пока все же вопрос находится в стадии завершения принятия решения», — указывает один из собеседников РБК. Также еще не была назначена дата технического рейса, необходимого для проверки работоспособности оборудования и аэропортовых служб, как это было с Краснодаром, добавил он. Даже если рейсы появятся в этом сезоне, то они, вероятно, будут выполняться с низкой частотностью, заключил собеседник. Первый тестовый рейс в закрытый аэропорт Краснодара состоялся 15 декабря 2023 года, однако регулярные рейсы пока так и не возобновились.

Аэропорт Элисты был закрыт 24 февраля 2022 года вместе с еще десятью другими воздушными гаванями на юге и в центральной части России. До закрытия Элисты ежедневные рейсы из Москвы туда выполняла только авиакомпания «Азимут». Этот перевозчик также летал в Элисту из Санкт-Петербурга. Авиакомпания Utair выполняла рейсы в столицу Калмыкии из Минвод, Ростова-на-Дону и Сочи. Аэропорт обслужил в 2021 году 97,5 тыс. пассажиров, увеличив этот показатель на 22% в годовом выражении. Воздушная гавань принадлежит «Аэропортам большой страны» (АБС, совместное паритетное предприятие холдингов «Новапорт» и «Аэропортов регионов»; оперативное управление осуществляет «Новапорт»).

РБК направил запросы в «Новапорт» и авиакомпании. В Минтрансе вопросы РБК переадресовали в Росавиацию, где на момент публикации не ответили.

«К сожалению, момент для открытия полетов с точки зрения других процессов-верстки графиков оборота воздушных судов, расписания, выделения субсидий, — мягко говоря неудачный, — отмечает директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. — На рейсах из Москвы действительно придется облетать часть воздушного пространства, это делает рейсы не такими привлекательными». Но позднее в течение года, когда субсидируемые по постановлению правительства № 1242 авиамаршруты могут быть пересмотрены, полеты в Элисту вполне могут попасть в программу, считает эксперт. «Можно рассчитывать, что и в этом году они запустятся. Лето закончится, наступит осень — провозные емкости станут освобождаться. Если к этому моменту удастся договориться о выделении субсидий под Элисту из какого-нибудь крупного хаба, схема становится рабочей и живой», — заключил эксперт.

Федор Борисов, эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ и руководитель аналитического центра Государственного НИИ гражданской авиации (ГосНИИ ГА), также указал на ограниченный парк самолетов. «Лето — высокий сезон, парка может не хватать. Думаю, что ближе к осени, когда парк начнет высвобождаться, авиакомпании могут свои планы полетов пересмотреть. Но это не значит, что летом точно никто не полетит. Просто если в течение лета вопрос не будет решен, то вряд ли он будет отложен позднее чем на осень», — сказал эксперт.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова
Авиакомпании Элиста Калмыкия аэропорты
Материалы по теме
11 аэропортов на юге России приостановили работу
Бизнес
Росавиация приостановила оповещения о продлении закрытия аэропортов
Политика
Аэропорты на юге России приостановили работу. Что делать пассажирам
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Глава Татарстана сообщил об инаугурации Путина 7 мая Политика, 11:56
В МИД Италии вызовут российского посла из-за передачи «Газпрому» Ariston Политика, 11:53
Капитализация владельца Google впервые превысила $2 трлн по итогам торгов Инвестиции, 11:52
В Саратовской области мигрантам запретят работать на транспорте Политика, 11:51
Водопад на улице, озеро во дворе: как ливнем затопило часть улиц в Москве Общество, 11:49
В 2024 году в России построят шесть экопромышленных парков. Что это такое Недвижимость, 11:45
Как помочь предпринимателям выйти на экспорт Отрасли, 11:41
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Появились кадры падения дрона ВСУ на Кубани Политика, 11:37
В Петербурге подросток после приема лекарств впал в кому и умер Общество, 11:36
Глава МОК заявил о полном доверии к WADA в деле с китайскими пловцами Спорт, 11:34
Быстро и дешево запустить сайт или приложение: польза и риски low-code Pro, 11:33
Во Внуково опровергли данные об эвакуации из-за угрозы взрыва Общество, 11:29
«Ак Барс» продлил контракт с призером Олимпиады Спорт, 11:29
Спикер хуситов заявил о сбитом беспилотнике США Reaper у Йемена Политика, 11:25