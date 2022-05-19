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Премиальные модные дома обновили рекорды продаж в России

Прошлый год стал самым успешным в России для остановивших свои продажи модных домов
Прошлый год принес производителям люксовой продукции рекордную выручку в России. Повторить этот успех в ближайшее время уже не получится: с начала марта премиальные бренды ушли с российского рынка
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В 2021 году местные представительства глобальных люксовых марок наращивали свою выручку двузначными темпами, показав самые высокие продажи за последние пять лет. Это следует из отчетности по РСБУ юрлиц восьми международных компаний, которые входят в топ-30 мирового рейтинга крупнейших продавцов роскоши по версии Deloitte и при этом работают в России самостоятельно.

Лидером по увеличению выручки от продаж в абсолютном выражении — на 6,4 млрд руб. — стало ООО «Шанель», «дочка» Chanel. Годом ранее модный дом снизил свою выручку на 8,4%. В относительном выражении самую высокую динамику продаж в прошлом году продемонстрировало ООО «Булгари Раша», дочерняя компания итальянской Bvlgari (принадлежит французской группе LVMH), — ее выручка год к году выросла почти в 2,5 раза, до 4 млрд руб.

В открытых источниках пока нет финансовых результатов по РСБУ местного юрлица модного дома Burberry, который также работает в России самостоятельно.

Владельцы Louis Vuitton и Сhanel на время закроют магазины в России
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Рынок роскоши восстанавливался в прошлом году после падения в пандемийном 2020-м, и по итогам 2021 года российский сегмент премиальной одежды, обуви и аксессуаров достиг 320 млрд руб., оценивает агентство «INFOLine-Аналитика».

В первых числах марта компании премиального сектора постепенно объявляли о приостановке работы в России. Свои магазины закрыли владелец крупнейших модных домов группа LVMH (помимо Bvlgari это также бренды Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loro Piana, Berluti, Christian Dior и др.), Chanel, Prada, Hugo Boss, Kering (Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Saint Laurent и др.), швейцарский часовой дом Richemont. Принадлежащая LVMH марка Tiffany не только остановила розничные продажи, но также отказалась от закупок добытых в России алмазов.

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Уход из России не был безболезненным для модных домов. Например, итальянский лейбл мужской одежды класса люкс Ermenegildo Zegna не только приостановил на неопределенный срок поставки своим франчайзи и дистрибьюторам в России, но и производство коллекции «Осень/Зима 2022» для местного рынка. В своей отчетности производитель указывал, что уже закупил материалы для производства этой коллекции, и опасается, что, возможно, не сможет использовать излишки материалов. Кроме того, менеджмент Ermenegildo Zegna усомнился, что сможет получить средства от продажи коллекции «Весна/Лето 2022» от своих российских партнеров, уточнив, правда, что эти суммы несущественны.

Экспорт люксовых товаров из Европы и США запрещен. Что важно знать
Бизнес
Фото:Joshua Sammer / Getty Images

Многие из компаний опередили страновые торговые санкции против России. В середине марта экспорт люксовых товаров был запрещен из США и стран ЕС, позднее к ним присоединились Швейцария и Япония. Эмбарго ЕС распространяется на предметы роскоши, которые стоят больше €300 за штуку, США — в частности, на парфюмерию, одежду и обувь, стоящую в опте более $1 тыс. за единицу товара.

Эти ограничения означают, что фактически не будет официальных поставок люксовой продукции, объясняла Марина Малахатько, директор ретейл-департамента российского офиса консалтинговой компании CORE. XP (ранее CBRE). Георгий Ростовщиков, основатель Fashion Hub Russia и президент Международной ассоциации байеров, давал более позитивный прогноз: на фоне санкций расцветут закупочные офисы, которые смогут делать закупку товаров через соседние страны.

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Анна Захарова
люкс Chanel Prada Dior санкции
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Экспорт люксовых товаров из Европы и США запрещен. Что важно знать
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