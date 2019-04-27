Путин заявил о возможном расширении нефтегазового проекта «Сахалин-2»

Сейчас этот проект реализуется на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Его оператором является компания «Сахалин Энерджи»

Президент России Владимир Путин, выступая на первом заседании круглого стола форума «Один пояс — один путь» в Китае, заявил, что российские власти рассматривают возможность расширения нефтегазового проекта «Сахалин-2», который сейчас реализуется на острове Сахалин. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

В прошлом году, заметил Путин, поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% — до почти 27 млрд куб. м. В будущем Россия собирается наращивать поставки газа за рубеж. «В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд куб. м», — поделился планами президент.

Также, по его словам, на севере России будут построены новые заводы — «Ямал СПГ», «Арктик СПГ». «Рассматривается возможность расширения «Сахалина-2», это крупный проект по сжижению газа на Дальнем Востоке Российской Федерации», — добавил глава государства.

Как именно власти собираются расширить «Сахалин-2», Путин не пояснил, подчеркнув однако, что все упомянутые крупные нефтегазовые проекты, по его мнению, «вносят существенный вклад» в укрепление энергетической безопасности во всей Евразии, а также — в создание большого евразийского энергетического пространства.

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