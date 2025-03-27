Суд передал государству подконтрольную Невзлину компанию «Борец»

Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к предприятиям холдинга «Борец». По данным ведомства, Невзлин с бизнес-партнерами вывели его из-под госконтроля и незаконно «удерживают под иностранным управлением

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Генпрокуратура добилась взыскания в казну 100% группы нефтесервисных компаний «Борец». Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Калининградской области.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда от 27 марта. Судебные слушания проходили в закрытом режиме

Ответчиками по иску Генпрокуратуры, поданному в феврале, проходят ООО «Международная компания «Салтекор Инвестментс» (учредитель ПК Борец», ей принадлежала доля в 99,9%) и международная коммерческая компания «Центр разработки нефтедобывающего оборудования», владевшая 0,01% «Борца».

В заявлении ведомства говорилось, что компанию контролируют бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (внесен в России в реестр иноагентов, а также заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об организации заказных убийств и покушений), у которого есть гражданство Израиля, и его бизнес-партнеры Марк Шабад и Грегори Штульберг, подданные Великобритании и Швеции. По версии Генпрокуратуры, они вывели холдинг из-под государственного контроля и «удерживают под иностранным управлением» в обход российских законов.

Как заявляли в ведомстве, в 2014 году Невзлин, Шабад и Штульберг зарегистрировали доли ООО «ПК «Борец» на подконтрольные им Sultecor Investments Limited (Кипр) и Oilfield Equipment Development Center Limited (Сейшелы). После того, как в России ограничили участие иностранного капитала в стратегических отраслях экономики, ответчики «приняли меры по сокрытию принадлежности» своих активов: Sultecor сменила юрисдикцию с кипрской на российскую, контроль перешел к созданной в Калининградской области МКООО «Салтекор Инвестментс». Однако, по данным прокуратуры, ответчики не подавали заявления в ФАС и правительство о согласовании сделки, реальный контроль над стратегическими предприятиями через управление материнской компанией Borets Holding Company Ltd сохранился за резидентами недружественных стран.

«Борец» занимается производством и обслуживанием систем погружных центробежных насосов (УЭЦН), которые представляют собой оборудование для добычи из нефтяных скважин пластовой жидкости, содержащей нефть, воду, газ и механические примеси. УЭЦН применяются на старых или малодебитных скважинах с низким пластовым давлением и высоким содержанием воды в добываемой жидкости. В 2022 году российский рынок УЭЦН оценивался в 44 млрд руб. в год, основные заказчики на нем выступают «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Газпром нефть», ННК. В материалах компании говорилось, что по состоянию на февраль 2023 года доля группы на рынке по количеству установленных УЭЦН составляла 24% в мире и 37% в России. По итогам 2023 года выручка ПК «Борец» составила 33 млрд руб., чистая прибыль — 2,7 млрд руб. «Борец» объединяет такие предприятия, как производственные «Лысьванефтемаш» (Пермский край), «Осколнефтемаш» (Белгородская область), «Курган — кабель», «ЛеМаЗ» (Липецкая область), «Борец-НЭО» (Владимирская область), сервисные «Центрофорс» (Югра), «Борец — Муравленко» (Ямало-Ненецкий АО), «Борец сервис — Нефтеюганск» (Югра) и др.