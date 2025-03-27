Основателя «Русагро» Мошковича привезли в суд. Видео

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В Мещанский суд привезли основателя «Русагро» и миллиардера Вадима Мошковича. На кадрах, которые опубликовала пресс-служба суда, видно, что у него в руках книга, бумаги и бутылка воды.

Следователи ранее попросили арестовать Мошковича.