Основателя «Русагро» Мошковича привезли в суд. Видео
В Мещанский суд привезли основателя «Русагро» и миллиардера Вадима Мошковича. На кадрах, которые опубликовала пресс-служба суда, видно, что у него в руках книга, бумаги и бутылка воды.
Следователи ранее попросили арестовать Мошковича.
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