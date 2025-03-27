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Дело миллиардера Мошковича ,  
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Следователи попросили арестовать Мошковича

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Дело миллиардера Мошковича
Следствие попросило арестовать миллиардера Вадима Мошковича. Накануне его задержали, а в компании «Русагро» прошли обыски
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Вадим Мошкович (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича следствие попросило арестовать, следует из карточки суда.

Следователь попросил у суда взять его под стражу. Мошкович проходит по делу о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК).

Также суд просит арестовать бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, свидетельствует картотека судов.

Следователь в суде заявил, что Мошкович может «покинуть Россию в любую минуту», потому что у него есть личный самолет Bombardier, передает ТАСС. По данным следствия, у него есть родственники за рубежом и паспорт Израиля. Мошкович свою вину и намерение покинуть страну отрицает.

Следователи попросили арестовать Мошковича
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Дело против Мошковича оказалось связано с «Солнечными продуктами»
Бизнес
Вадим Мошкович

Миллиардера задержали накануне, с ним провели «следственные действия». В офисе компании прошли обыски, а после них были задержаны несколько человек.

Возбудить уголовное дело против Мошковича по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) добивался учредитель холдинга «Солнечные продукты» — кипрская «Солпро Инвестмент ЛТД», следовало из постановления Таганского районного суда Москвы, с которым ознакомился РБК.

Следователи попросили арестовать Мошковича

В агрохолдинге «Русагро» заявили, что, несмотря на обыски, деятельность компании продолжается в штатном режиме, и она полностью соблюдает законодательство. Инвесторы отреагировали на новости об обысках и задержании основателя: по итогам торгов 26 марта акции компании упали на 19,53%, достигнув курса 182 руб. На старте торгов 27 марта акции упали еще на 17%.

Вадим Мошкович занимается бизнесом с 1990-х годов, в 1995 году основал компанию, которая позже превратилась в холдинг «Русагро». В 2006–2014 годах был членом Совета Федерации от Белгородской области. Также у Мошковича были проекты в области недвижимости. Он покупал участки земли под строительство жилья на северо-востоке Москвы для компании Level Group, его структуры планировали застроить бывшую промзону в Печатниках.

Level Group была создана в 2016 году Мошковичем и Кириллом Игнахиным (занимает пост генерального директора застройщика). За год до этого Мошкович продал компанию «А101 девелопмент» (владеет 2100 га в новой Москве) группе «Сафмар» за $800 млн. По данным системы СПАРК, текущими акционерами Level Group выступают зарегистрированное в Белгородской области ООО «Финрусхолдинг» (51%, ее собственники скрыты), Игнахин (41,38%), Александр Меркулов (4,21%) и Елена Воронина (3,41%). Среди проектов компании — жилые комплексы «Level Академическая», «Level Мичуринский», «Level Причальный», «Level Звенигородская» и др. В активной стройке у нее находится 692 тыс. кв. м, по данным Единого ресурса застройщиков.

По состоянию на 2024 год Мошкович входил в число богатейших бизнесменов в России с состоянием $2,7 млрд (55-е место в рейтинге Forbes). В 2022 году попал под санкции Евросоюза.

В 2018 году Мошкович основал частную школу «Летово», которая последние несколько лет лидирует в рейтинге образовательных учреждений с программами Международного бакалавриата (IB).

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

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Вадим Мошкович арест суд «Русагро»
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