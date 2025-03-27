Следователи попросили арестовать Мошковича

Следствие попросило арестовать миллиардера Вадима Мошковича. Накануне его задержали, а в компании «Русагро» прошли обыски

Вадим Мошкович (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича следствие попросило арестовать, следует из карточки суда.

Следователь попросил у суда взять его под стражу. Мошкович проходит по делу о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК).

Также суд просит арестовать бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, свидетельствует картотека судов.

Следователь в суде заявил, что Мошкович может «покинуть Россию в любую минуту», потому что у него есть личный самолет Bombardier, передает ТАСС. По данным следствия, у него есть родственники за рубежом и паспорт Израиля. Мошкович свою вину и намерение покинуть страну отрицает.

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Миллиардера задержали накануне, с ним провели «следственные действия». В офисе компании прошли обыски, а после них были задержаны несколько человек.

Возбудить уголовное дело против Мошковича по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) добивался учредитель холдинга «Солнечные продукты» — кипрская «Солпро Инвестмент ЛТД», следовало из постановления Таганского районного суда Москвы, с которым ознакомился РБК.

В агрохолдинге «Русагро» заявили, что, несмотря на обыски, деятельность компании продолжается в штатном режиме, и она полностью соблюдает законодательство. Инвесторы отреагировали на новости об обысках и задержании основателя: по итогам торгов 26 марта акции компании упали на 19,53%, достигнув курса 182 руб. На старте торгов 27 марта акции упали еще на 17%.