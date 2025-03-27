В России предложили правки в ужесточение требований к машинам такси

С 1 октября использовать для такси можно будет машины с высокой долей российских компонентов или произведенные в рамках механизма СПИК. Такую версию поправок в законопроект о локализации такси предложили в администрации президента

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

С 1 октября 2025-го в такси можно будет использовать только машины с определенной оценкой уровня локализации или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Сведения о моделях автомобилей, которые отвечают этим требованиям, будут учитываться в специальной информационной системе. Это следует из текста проекта поправок ко второму чтению в так называемый законопроект о локализации такси, подготовленного администрацией президента и с которым ознакомился РБК.

Речь идет об инициативе, разработанной главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым. Законопроект, который был принят в первом чтении в январе 2024 года, позволяет регионам устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Планируется, что для перевозки будут использоваться только машины с высокой долей российской сборки.

Дата второго чтения пока не назначена, но по словам источника РБК, знакомого с обсуждением, оно может состояться уже в апреле.

Среди инициатив фактически новой версии законопроекта:

После 1 марта 2025 года СПИКи остаются возможным вариантом для допуска в региональный реестр легковых такси, но только если их заключение согласовано с правительством;

С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов за локализацию;

При регистрации такси в региональном реестре будут указаны не только марка машины, ее модель, государственный регистрационный номер и VIN код, но и год выпуска машины.

Инструмент СПИК в России работает с 2015 года (в текущей форме — с конца 2020-го) и предусматривает обязанность инвестора по внедрению или разработке той или иной технологии в обмен на преференции (налоговые льготы, особые условии аренды земельных участков для создания производства и т.д.). За указанный в законопроекте период — 2022-2025 годы, в частности, были подписаны соглашения с «Москвичом» и «Моторинвестом».

«Москвич» заключил СПИК с Минпромторгом в 2023 году — компания взяла на себя обязательства по локализации компонентов как для производства автомобилей с ДВС, так и электромобилей. Весной 2022 года Минпромторг, Липецкая область и завод «Моторинвест» подписали СПИК по выпуску электромобилей марки Evolute. По условиям СПИКа, инвестиции в проект за 11 лет составят более 13 млрд рублей, за это время планируется выпустить свыше 242 тыс. электромобилей. Источники «Коммерсанта» сообщали, что в конце 2024 года «Моторинвест» заключил еще один СПИК по производству гибридов с Минпромторгом и правительством Липецкой области. Сейчас компания производит электрокары и гибриды марок Evolute и Voyah.

РБК направил запрос в администрацию президента и Минпромторг.

Один из разработчиков законопроекта, Владимир Гутенев, сообщил РБК, что комитет Госдумы по транспорту пока не рассматривал поправки ко второму чтению, но концепция СПИКов заслуживает серьезного внимания. По его словам, такие меры создают условия для технологического развития, привлекая не только производителей, уже локализовавших производство в России, но и других автопроизводителей. Конкурентоспособные по цене комплектующие делают автомобили доступнее. «Мы будем рассчитывать если не на падение цены, то хотя бы на рост цен ниже уровня инфляции», — сказал депутат.

Комментируя возможность использования электрокаров в такси, Гутенев отметил, что несмотря на смягчение климата, к электромобилям стоит относиться осторожно, оценивая их экологичность с учетом всего жизненного цикла — от производства батарей до их утилизации. Он также отмечает прогресс в развитии аккумуляторных технологий, который требует создания рынка, стимулирующего исследования и разработки. При этом такие технологии эффективнее развивать в городах с высокой плотностью населения и развитой инфраструктурой, как, например, в Москве. По мнению разработчика законопроекта, шансы на широкое присутствие в сегменте такси есть у «Москвича».

Отдельно Гутенев указал, что регулирование рынка такси не должно создавать неконкурентные условия для бизнеса. Он считает, что самозанятость не может быть основным вектором развития экономики, поскольку таксопарки несут большую ответственность за безопасность пассажиров, контроль водителей и страхование поездок. Он также обратил внимание на дисбаланс доходов в разных сферах: так, например, курьеры маркетплейсов и служб доставки сейчас зарабатывают вдвое больше инженеров, что, по его мнению, связано с высокой маржинальностью этого бизнеса. Гутенев подчеркнул, что государство и рынок должны регулировать такие перекосы, не создавая искусственных преимуществ для отдельных игроков в ущерб цивилизованному бизнесу.

Какие могут быть риски в инициативе

Как указывает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, критерии по СПИК остаются размытыми, а дополнительное согласование с правительством только усложняет ситуацию. «Пока никто не понимает, какие именно СПИК-и, заключенные после 2025 года, будут допущены в такси. Есть вероятность, что это будет крайне ограниченное число участников, а все остальные автопроизводители не будут допущены до отрасли, даже если заключат контракт», — категоричен собеседник РБК. «Если бы речь шла о госзакупках, то это можно было бы понять, но сейчас свободных участников смежной отрасли фактически заставляют покупать только конкретные модели авто», — добавил он.

Сколько иномарок возят пассажиров такси По данным сервиса «Максим», доля иностранных марок на рынке пассажирских перевозок в ряде регионах России остается крайне высокой: Амурская область — 99,44%

Еврейская АО — 99,66%

Забайкальский край — 97,24%

Красноярский край — 89,4%

Магаданская область — 100%

Приморье — 99,73%

Хабаровский край — 99,61%

Чукотский АО — 100%

Самарская область, (традиционно считается родиной отечественного автопрома) — 43,32%

В реестре легковых такси по всей России числится около 690 тысяч автомобилей, что составляет менее 15% рынка, а легализация водителей колеблется в пределах 1%. «В стране в силу сложности закона о такси № 580 происходит лишь частичная легализация перевозчиков и автомобилей, в основном в Московской агломерации и Санкт-Петербурге», — поясняют в сервисе «Максим». Принятие законопроекта о локализации рискует полностью поставить крест на достижении цели легализации, особенно в восточной части страны, где почти нет автомобилей, подходящих под условия локализации.

Согласно прогнозам «Яндекс Такси», в результате вступления закона в силу в отрасли возникнет дефицит кадров, который приведет к росту цен. Ожидается, что тарифы на услуги такси могут вырасти на 25-27%, а в ряде городов рост может составить 40-50%. Представитель сервиса подчеркивает, что новая версия законопроекта о локализации сделает работу в такси невозможной для десятков тысяч самозанятых водителей, для которых это является источником дополнительного заработка в свободное от основной работы время. Такие водители, как правило, выполняют заказы на личных автомобилях. По оценкам сервиса, в Сибири и на Дальнем Востоке работы в такси могут лишиться 70-90% водителей.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает основной проблемой законопроекта о локализации такси отсутствие стимулов для водителей и таксопарков переходить на отечественные автомобили. Он согласен, что механизм СПИКов выглядит неубедительно, поскольку его действие ограничено до 2025 года, а дальнейшие критерии отбора неясны.

В сервисе «Максим» считают, что требование о локализации должно касаться только юридических лиц — таксопарков, но не распространяться на частных водителей, использующих личные автомобили для работы. Аналогичное предложение высказывают в «Яндекс Такси». Также там считают целесообразным отложить вступление в силу закона на год, до 1 октября 2026 года (в предложенной — это 1 октября 2025-го), чтобы у отрасли было время адаптироваться к новым условиям и избежать резкого роста цен на такси.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) уже выражал опасения по поводу принятия в текущей редакции законопроекта, который обязывает таксопарки использовать автомобили отечественной сборки. В союзе предлагали ряд мер, в том числе отсрочку принятия требований на год, совершенствование госпрограмм поддержки закупок автомобилей для такси и учет региональных особенностей и структуры парка транспортных средств. Исходя из формулировок законопроекта, для целей перевозки легковым такси может использоваться лишь транспортное средство, которому присвоено 3200 баллов локализации и более.

По данным РСПП, в 2024 году в отрасль такси поступили более 90 тыс. автомобилей российского производства, из них 56 тыс. — марки Lada. Представитель АвтоВАЗа тогда сообщал РБК, что доля АвтоВАЗа на рынке такси превышает 50%, при этом АвтоВАЗ — не единственный поставщик автомобилей. В компании напомнили, что в минувшем декабре цены на такси в годовом выражении выросли на 16%, в то время как стоимость Lada за тот же период была проиндексирована всего на 4,3%. При этом представитель АвтоВАЗа отметил, что в Москве, которая занимает 30% всего рынка такси, почти не представлены их автомобили. Он сослался на рост цен на авто китайских марок, распространенных на столичном рынке.