Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года

В декабре 2024 года средняя цена поездки на такси в России снизилась впервые с февраля, следует из данных Росстата. Эксперты связывают это с аномально теплой погодой и прогнозируют рост цен на эти услуги в 2025-м

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Средняя цена поездки на такси в России в декабре 2024 года составила 47,77 руб. за километр, следует из данных Росстата. Это на 16% выше декабря 2023 года, но на 0,25% ниже, чем в ноябре 2024 года. Снижение цены на эту услугу к предыдущему месяцу было зафиксировано впервые с февраля прошлого года.

Наиболее высокой стоимость такси в декабре 2024-го была в Дальневосточном округе (65,14 руб./км), в ноябре она была еще выше — 68,05 руб./км. Самой низкой была стоимость в Приволжском округе — (36,06 руб./км).

В декабре 2024-го средний чек поездки на такси по сравнению с ноябрем снизился на 0,7%, до 601 руб., сообщил РБК представитель аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». При этом стоимость такси в декабре 2024-го к декабрю 2023-го выросла на 12%. Число транзакций за такси в декабре прошлого года было выше на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (в ноябре этот показатель был на 8% выше год к году).

В Москве средний чек в декабре 2024-го по отношению к декабрю 2023-го вырос на 11%, до 827 руб., в декабре к ноябрю 2024-го этот показатель вырос на 0,5%. Число транзакций за такси было выше на 3% по сравнению с 2023 годом (в ноябре +9% год к году). Если сравнить весь 2024 год с 2023-м, средний чек на такси в России подорожал на 12%, до 558 руб., количество транзакций оказалось выше на 9%, рассказал представитель «Чек Индекса».

По словам представителя «Яндекс Такси», средний чек на поездки в этом агрегаторе в новогодний период 2024/25 увеличился, но темпы роста оказались самыми низкими за четыре года: средний чек по России составил 427 руб., что на 8% больше аналогичного периода в прошлом году. В Москве средний чек вырос на 15% по сравнению с тем же сезоном прошлого года, до 873 руб.

Что происходит с ценой такси

Причиной изменения ситуации с ценами на такси могла стать теплая погода, которая привела к балансу спроса и предложения, считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. «Обычно накануне праздников и в праздничные дни отмечается повышенный спрос на услуги такси, что вызывает рост стоимости поездок, так как водителей зачастую в пиковые нагрузки не хватает. В этот раз был достигнут баланс между спросом и предложением, вероятно, из-за теплой погоды, поэтому существенных скачков цен, которые бы повлияли на среднюю стоимость поездки, в декабре не происходило», — отметила она.

В «Яндекс Такси» также говорят, что спрос и предложение на их платформе в декабре и праздничные дни «чаще находились в балансе». «Количество свободных машин соответствовало числу желающих воспользоваться услугой, что реже приводило к срабатыванию повышающих коэффициентов. Обычно в новогодний период средний чек демонстрирует одни из самых высоких темпов роста за год», — отметил представитель «Яндекс Такси». Аналитики компании связывают это с несколькими факторами. Во-первых, из-за относительно теплой погоды этой зимой россияне время от времени предпочитают транспорту прогулки пешком. Во-вторых, из-за отсутствия на дорогах льда и снега автомобильный поток движется быстрее и водители такси могут выполнить больше заказов за то же время. Так, средняя скорость автомобиля такси в новогодний период 2024/25 выросла на 3–9% год к году в зависимости от региона, тогда как обычно она сезонно падает, уточнил собеседник РБК.

Снижение цен, по данным Росстата, было довольно несущественным, поэтому его можно назвать коррекцией после осеннего повышения тарифов, констатирует руководитель Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. Представитель сервиса заказа такси «Максим» назвал такие колебания статистической погрешностью. Он отметил, что в ноябре и декабре средняя стоимость поездок в большинстве городов, где присутствует «Максим», оставалась примерно одинаковой. «Из-за аномально теплой погоды спрос на такси в декабре увеличился незначительно, в основном в последнюю предновогоднюю неделю. Поэтому средняя цена поездок почти не изменилась», — пояснил он. В январе 2025-го, по его словам, цены на поездки находятся на уровне середины декабря.

Декабрьское номинальное снижение среднего чека по сравнению с ноябрем проявилось больше на региональном уровне, как небольшая коррекция после роста на протяжении всего года, считает представитель «Чек Индекса». При этом в Москве, Санкт-Петербурге наблюдалось традиционное сезонное повышение, но меньшими темпами, чем было в прошлые годы.

Стоит ли ожидать дальнейшего снижения цен

В 2025 году тенденция по увеличению стоимости проезда в такси сохранится, считает Ирина Зарипова. Основная причина — увеличение расходов перевозчиков на содержание парков и их обновление, пояснила она. «К примеру, важную роль будет оказывать давление высокой стоимости кредитования и лизинга. Сюда же можно отнести рост стоимости топлива и размера утилизационного сбора, а также отсутствие целевой господдержки. Эти и другие экономические факторы могут негативно отразиться на стоимости услуг такси в этом году», — рассуждает Зарипова.

Январь—февраль традиционно характеризуется как месяцы самого низкого спроса населения на перевозки легковым такси, говорит Станислав Швагерус. «Поэтому можно предположить, что небольшое снижение цен в это время продолжится. Но вместе с тем экономических причин для стабильного снижения цен услуг такси в настоящее время не предвидится, и тарифы будут расти вместе с многочисленными издержками таксомоторного бизнеса», — указал он.

По словам представителя сервиса «Максим», спрос на такси в январе традиционно снижается после зимних каникул, потому что у людей меньше денег в связи с большими тратами в праздники. «Аванс начисляется за фактически отработанные дни, их мало в первой половине января. В феврале снова можно ожидать подъем спроса и стоимости поездок», — отметил он.