Бизнес предупредил о рисках роста цен на такси из-за локализации

РСПП предложил ввести отсрочку для так называемого законопроекта о локализации такси как минимум на год, до осени 2026 года. Среди рисков текущих планируемых сроков — ограничение выбора автомобилей и уход самозанятых водителей

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил опасения по поводу принятия в текущей редакции законопроекта, который обязывает таксопарки использовать автомобили отечественной сборки. Как следует из письма главы союза Александра Шохина (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в РСПП), направленному на имя помощника президента Ларисы Брычевой, законопроект может привести к серьезным экономическим последствиям: значительному сокращению выбора автомобилей для нужд такси, невозможности обеспечения локализации производства в короткий срок, уходу самозанятых водителей и, как следствие, росту цен на такси и дефициту машин для перевозок.

О требованиях к уровню локализации Авторами инициативы о локализации машин для такси выступил глава комитета Совета Федерации по экономической̆ политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Законопроект, который был принят в первом чтении в январе 2024 года, позволяет регионам устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси — для оценки предлагается ввести балльную систему. Ожидается, что для такси будут использоваться только машины с высокой долей российской сборки, что вызывает обеспокоенность у участников рынка. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению, дата рассмотрения пока неизвестна.

По данным РСПП, в 2024 году в отрасль такси поступили более 90 тыс. автомобилей российского производства, включая 56 тыс. автомобилей марки Lada. Исходя из формулировок законопроекта для целей перевозки легковым такси может быть использовано лишь транспортное средство, которому присвоено 3200 баллов локализации и более, а сроки вступления требований в силу — 1 октября 2025 года. Сегодня этому критерию соответствуют только четыре модели одного производителя — АвтоВАЗа: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и Lada Aura. Бизнес-сообщество считает, что такие сжатые сроки не позволяют увеличить предложение на рынке ввиду длительности организации производства локализованных автомобилей.

«Необходимо предусмотреть отсрочку вступления закона в силу не ранее 1 сентября 2026 года, а также совершенствование госпрограмм поддержки закупок автомобилей для такси, в рамках которой можно было бы предусмотреть более жесткие требования к локализации, в том числе на основе балльной системы», — следует из письма.

Кроме того, предложение локализованных российских авто в некоторых ценовых сегментах ограничено — например, для бизнес-класса под критерии подходит только Lada Aura. Чтобы сохранить доступность разных классов авто, РСПП предложил установить предельную стоимость автомобилей, к которым применимо требование о локализации, уровнем 3,5 млн. рублей.

Также в союзе предложили устанавливать повышающие требования с учетом региональных особенностей и структуры парка транспортных средств, чтобы обеспечить «единство условий ведения предпринимательской деятельности».

РСПП призывает оценить влияние новых условий на самозанятых водителей и тех, кто работает, как индивидуальные предприниматели и составляют значительную часть перевозчиков в России. Более 75% автомобилей в такси — отечественные, отмечается в письме, но многие самозанятые водители не смогут позволить себе приобрести новые автомобили, соответствующие требованиям по локализации. Это может привести к значительному сокращению числа самозанятых, а также росту цен на услуги перевозки. РСПП предупреждает, что уход 100 тыс. таких водителей может повлечь за собой повышение цен на пассажирские перевозки на 15%. «Наиболее целесообразным представляется проведение дополнительной оценки последствий принятия законопроекта для самозанятых перевозчиков такси», — отмечается в письме.

В письме также отмечается, что законопроект не учитывает перспективы развития альтернативных источников топлива. РСПП призвал доработать законопроект с учетом замечаний.

Реакция на законопроект

Ранее ассоциация «Национальный совет такси» обвинила АвтоВАЗ в завышении цен на автомобили Lada Granta (в 1,6 раз за 2021-2023 годы) и Lada Vesta (в 1,8 раз), что создало финансовую зависимость от ценовой политики одного производителя. Таксисты попросили Федеральную антимонопольную службу дать оценку законности таких действий. Позднее сообщалось, что Объединение самозанятых России (ОСР) также обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой не принимать законопроект в его текущем виде и разработать механизмы, которые сбалансируют интересы автопроизводителей и перевозчиков.

Представитель АвтоВАЗа сообщил РБК, что компания не является единственным поставщиком автомобилей для такси, а таксопарки могут выбирать автомобили из широкого ассортимента, включая как отечественные, так и импортные машины. По его словам, таксисты покупают автомобили по официальным ценам в автосалонах, и крупные покупатели могут рассчитывать на дополнительные скидки в рамках флитовых продаж (закупка машин под ведение бизнеса как каршеринг или корпоративного парка). При этом доля компании на рынке такси превышает 50%. В компании напомнили, что в декабре 2024 года цены на такси в годовом выражении выросли на 16% — стоимость Lada за тот же период была проиндексирована всего на 4,3%. Представитель АвтоВАЗа отметил, что в Москве, которая занимает 30% от всего рынка такси, почти не представлены их автомобили. Он сослался на рост цен на авто китайских марок, распространенных на столичном рынке.

Для выработки сбалансированного решения необходим диалог таксопарков и автопроизводителей, сообщил РБК представитель «Яндекс Такси», добавив, что опасения и риски по законопроекту о принудительной локализации автомобилей в такси обоснованы. «Мы готовы создать площадку для обсуждения и вместе выработать варианты, как обеспечить развитие такси с учетом задач поддержки отечественного автопрома», — заявили в компании.

РБК направил запросы в РСПП, администрацию президента, а также крупнейшим участникам рынка такси.