Ant Group объявила об изменении состава своих акционеров, а также перераспределении голосующих прав. Компания утверждает, что экономические интересы акционеров не пострадают. Но ее основатель Джек Ма контроль над холдингом утратит

Джек Ма (Фото: Long Wei / Zuma / Global Look Press)

Китайский миллиардер, основатель компании Alibaba Джек Ма утратит контроль над крупнейшим финтехом Китая Ant Group после изменения соглашения о структуре корпоративного управления.

Документ опубликован на сайте Ant Group. По расчетам Bloomberg, после корректировки доля Джека Ma при голосованиях составит около 6,2%.

«Мы увеличили число независимых директоров до четырех, что составляет половину действующих членов нашего совета директоров. Наш совет директоров также сформировал шесть подкомитетов <...> Кроме того, мы планируем добавить пятого независимого директора, после чего независимые директора составят большинство в нашем совете директоров», — говорится в решении.

«Одновременно, чтобы еще больше повысить прозрачность и эффективность нашего корпоративного управления и укрепить нашу независимость от нашего акционера, Alibaba Group, некоторые члены нашего руководства вышли из партнерства с Alibaba», — сообщили в Ant Group. Теперь ни один акционер не сможет определять решения общих собраний Ant Group и назначать большинство членов совета директоров, а следовательно, и контролировать Ant Group, пояснила компания.

Как отмечает Bloomberg, в результате право независимого голоса получат десять человек, что практически лишает Джека Ма контроля над холдингом.

Ant Group — крупнейший финансовый холдинг в Китае и Юго-Восточной Азии, созданный китайским миллиардером Джеком Ма. Он включает в себя платежную систему Alipay более чем с 1 млрд пользователей по всему миру. Ежегодный объем платежей, проходивших через систему в 2021 году, составил почти $20 трлн, что сопоставимо с ВВП США.

Bloomberg напоминает, что Джек Ма исчез из публичного поля после того, как раскритиковал решение китайских властей отменить IPO Ant Group. Компания собиралась провести в 2020 году самое большое IPO в истории, разместив акции на $34 млрд при оценке выше $313 млрд на Шанхайской и Гонконгской биржах. Однако размещение пришлось отменить за несколько дней до начала, поскольку против высказались власти Китая. Это стало большой неожиданностью для инвесторов — объем заявок достигал $3 трлн.

В апреле 2021 года антимонопольные регуляторы Китая наложили на компанию Alibaba рекордный в истории Китая штраф в размере $2,78 млрд. Расследование китайского ведомства установило, что Alibaba проводила политику «принудительной эксклюзивности», в рамках которой компания требовала от продавцов, которые пользовались торговыми площадками Alibaba, не работать с конкурентами.

В ноябре 2022 года FT сообщила, что Ма уже полгода назад покинул КНР и живет в Японии. Газета сообщила, что миллиардер уехал из страны на фоне «продолжающегося применения Пекином суровых мер в отношении технологического сектора страны и ее самых влиятельных бизнесменов». Источники FT рассказали, что Джек Ма живет в центре Токио, вместе с семьей он посещал горячие источники и горнолыжные курорты Японии, а также ездил в США и Израиль.