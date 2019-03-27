Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил сообщения о прекращении производства легковых автомобилей Ford в России. Американский бренд не будет продолжать самостоятельный бизнес и передаст активы под управление «Соллерс»

Фото: Холявчук Светлана / Интерпресс / ТАСС

Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

«Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit. А управлять этим бизнесом будет их российский партнер — группа «Соллерс», которая получит контрольный пакет в СП Ford Sollers в результате его реструктуризации», — сообщил Козак.

По словам вице-премьера, сейчас российское правительство обсуждает с «Соллерс» возможность заключения специнвестконтракта (СПИК), который будет предусматривать локализацию производства Ford Transit в Елабуге. По оценке Козака, этот контракт может быть подписан в течение двух ближайших месяцев. «Можно сказать, что вопрос с дальнейшим присутствием бренда Ford на российском рынке решился самым экономически эффективным образом», — заключил вице-премьер.

О планах Ford Sollers провести реструктуризацию активов для повышения эффективности бизнеса РБК сообщал еще в начале января. В начале марта агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что автопроизводитель может закрыть предприятие в Ленинградской области и один из своих заводов в Татарстане. 26 марта «Коммерсантъ» уточнил, что Ford намерен полностью отказаться от выпуска и импорта в Россию легковых автомобилей. Источники издания на рынке подтвердили, что если Ford сохранит только коммерческий автотранспорт, то большинство диллеров откажутся от продажей автомобилей марки.