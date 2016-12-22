ЛУКОЙЛ стал дороже «Роснефти» на Московской бирже

Во вторник, 27 марта, ЛУКОЙЛ, крупнейшая частная российская нефтяная компания, обогнал «Роснефть» по капитализации, это произошло в 12:09 мск, следует из данных торгов Московской биржи.
По итогам торгов во вторник «Роснефть» на Московской бирже подорожала на 0,52%, до 3,282 трлн руб., а ЛУКОЙЛ — на 2,05%, до 3,298 трлн руб. Накануне «Роснефть» стоила на 30 млрд руб. дороже конкурента — 3,26 трлн руб.
При этом производственные показатели «Роснефти» намного превышают показатели ЛУКОЙЛа, а финансовые показатели сопоставимые. Например, добыча «Роснефти» в 2017 году — 225,5 млн т, это в 2,5 раза выше, чем у ЛУКОЙЛа. Выручка у компаний почти одинаковая: у «Роснефти» — 6 трлн руб., у ЛУКОЙЛа — 5,9 трлн руб. Значительную часть выручки ЛУКОЙЛа обеспечивают принадлежащие компании сети АЗС за рубежом, указывает аналитик рейтингового агентства АКРА Василий Танурков.
Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа отказались от комментариев.
Таким образом, ЛУКОЙЛ стал третьей по капитализации компанией в России после «Газпрома» (3,333 трлн руб.) и Сбербанка (5,569 трлн руб.).
ЛУКОЙЛ обошел «Роснефть» и на Лондонской бирже: компания Вагита Алекперова стоила $57,92 млрд, а «Роснефть» — $57,27 млрд.
23 марта ЛУКОЙЛ уже обходил «Роснефть» по капитализации, правда, только на одну минуту. В 14:13 мск ЛУКОЙЛ стоил 3,3138 трлн руб., «Роснефть» — 3,3135 трлн руб. Но затем «Роснефть» снова вырвалась вперед. Это произошло на фоне Дня инвестора, который ЛУКОЙЛ провел в пятницу в Лондоне. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, представляя новую стратегию компании до 2027 года, заявил, что компания будет направлять акционерам половину дополнительного денежного дохода, получаемого при цене нефти выше $50 за баррель. Стратегия также предполагает ежегодный рост добычи нефти минимум на 1% на существующей ресурсной базе, добавил он.
Впервые обойти «Роснефть» по размеру рыночной капитализации ЛУКОЙЛу удалось 30 января 2015 года — 2,42 трлн против 2,4 трлн руб.
У акций ЛУКОЙЛа хороший потенциал роста в ближайшие год-два: компании начинают приносить доход ранее вложенные инвестиции, сокращаются капитальные затраты, и растет свободный денежный поток, говорит аналитик «Велес Капитал» Александр Сидоров. Последние катализаторы этого роста — позитивная отчетность за 2017 год и презентация стратегии развития в Лондоне, отмечает он. У «Газпрома», который пока является лидером по капитализации среди энергетических российских компаний, перспективы роста бумаг не так очевидны: ему в ближайшие два года предстоят масштабные инвестиции в строительство трубопроводов «Сила Сибири-2», «Северный поток-2» и других. У акций «Роснефти» тоже высокий потенциал роста, но проявится он позднее, когда будут запущены новые проекты, которые получили налоговые льготы, отмечает он.
Но при оценке стоимости компании более корректно вычитать принадлежащие ей казначейские и квазиказначейские акции, потому что они косвенно принадлежат всем акционерам компании (пропорционально их долям), указывает Танурков. Дочерней структуре ЛУКОЙЛа Lukoil Investments Cyprus принадлежит 140 млн акций компании (16,5%). За вычетом этого пакета (542,92 млн руб.) капитализация ЛУКОЙЛа во вторник составила 2,755 трлн руб.
«Роснефть» — крупная госкомпания, выполняющая задачи сверху, и рост капитализации ЛУКОЙЛа не станет для нее раздражающим фактором, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «В Кремле не так пристально следят за рыночными колебаниями, и имиджевый вопрос здесь не встанет остро», — добавляет он.