Bloomberg узнал, как система премирования SAP наградила плохих менеджеров
Сотрудники немецкой SAP (крупнейший разработчик ERP-систем в мире) начали терять доверие к руководству из-за новой системы бонусов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и документы. Новая программа, поощряющая неэффективных менеджеров и при этом предъявляющая более высокие требования к рядовым сотрудникам, вызвала возмущение как со стороны работников, так и со стороны руководства.
Генеральный директор SAP Кристиан Кляйн в 2023 году поставил цель пересмотреть систему поощрений сотрудников, чтобы стимулировать высокую производительность. Он поручил директору по персоналу Джине Варгиу-Бройер разработку новой программы вознаграждения акциями, которая была внедрена для сотрудников в феврале этого года, рассказали два собеседника агентства. По их словам, Кляйн дал поручение после того, как сотрудники и менеджеры пожаловались на несправедливость системы.
Согласно документам, изученным Bloomberg, SAP разделила свой персонал на пять уровней: от самых низших должностей (Т1) до менеджеров или руководящего состава (Т5). В то время как сотрудникам трех нижних рангов нужно было превзойти ожидания, чтобы получить бонусы в виде акций, топ-менеджеры T4 и T5, которые не выполнили все поставленные задачи, все равно имели право на бонусы.
Сам Кляйн в 2025 году заработал €16,2 млн, что примерно на 14% меньше, чем его вознаграждение годом ранее, уточняет Bloomberg.
«В соответствии со стандартной практикой, компания SAP не комментирует отдельные кадровые или договорные вопросы», — заявил представитель компании по электронной почте.
За последние шесть лет SAP столкнулась с высокой текучкой кадров среди топ-менеджеров, ряд контрактов был расторгнут досрочно. Так, согендиректор Дженнифер Морган покинула свой пост в 2020 году после нескольких месяцев работы. С 2023 года со своих постов также ушли финансовый директор Лука Мучич и члены совета директоров Сабина Бендик, Скотт Рассел, Юлия Уайт и Юрген Мюллер. Мухаммад Алам, возглавляющий отдел разработки, не планирует продлевать свой контракт после его истечения в следующем году, рассказали источники.
Сотрудники SAP теряют доверие к руководству на фоне сокращения рабочих мест и затянувшегося на несколько месяцев процесса реструктуризации. В ходе внутреннего опроса, проведенного в ноябре, 59% работников заявили, что доверяют руководству, что на 6 процентных пунктов меньше, чем полгода назад, следует из электронного письма, отправленного Варгиу-Бройер. В апреле 2021 года более 80% сотрудников сообщали о доверии.
SAP перестраивает свой бизнес с учетом рисков со стороны искусственного интеллекта. Акции компании потеряли около €135 млрд своей стоимости после достижения исторического максимума год назад на фоне развития инструментов ИИ. Некоторые из первых пользователей флагманского ИИ-помощника компании, Joule, разработанного для помощи пользователям в работе со сложными системами SAP и упрощения таких задач, как программирование, были разочарованы, сообщает Bloomberg.
Немецкая SAP — крупнейший разработчик ERP-систем в мире. До марта 2022 года в России у нее было около 1,5 тыс. клиентов, включая «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5, почти все нефтегазовые, химические, металлургические компании. После начала специальной военной операции SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС, в конце 2023-го отключила клиентов от поддержки софта, а затем лишила доступа к своим облачным услугам.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны