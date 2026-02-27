Bloomberg узнал, как система премирования SAP наградила плохих менеджеров

SAP разделила свой персонал на пять уровней: сотрудники нижних рангов должны были превзойти ожидания, чтобы получить бонусы в виде акций, тогда как топ-менеджеры, не выполнившие свои задачи, все равно имели право на поощрение

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Сотрудники немецкой SAP (крупнейший разработчик ERP-систем в мире) начали терять доверие к руководству из-за новой системы бонусов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и документы. Новая программа, поощряющая неэффективных менеджеров и при этом предъявляющая более высокие требования к рядовым сотрудникам, вызвала возмущение как со стороны работников, так и со стороны руководства.

Генеральный директор SAP Кристиан Кляйн в 2023 году поставил цель пересмотреть систему поощрений сотрудников, чтобы стимулировать высокую производительность. Он поручил директору по персоналу Джине Варгиу-Бройер разработку новой программы вознаграждения акциями, которая была внедрена для сотрудников в феврале этого года, рассказали два собеседника агентства. По их словам, Кляйн дал поручение после того, как сотрудники и менеджеры пожаловались на несправедливость системы.

Согласно документам, изученным Bloomberg, SAP разделила свой персонал на пять уровней: от самых низших должностей (Т1) до менеджеров или руководящего состава (Т5). В то время как сотрудникам трех нижних рангов нужно было превзойти ожидания, чтобы получить бонусы в виде акций, топ-менеджеры T4 и T5, которые не выполнили все поставленные задачи, все равно имели право на бонусы.

Сам Кляйн в 2025 году заработал €16,2 млн, что примерно на 14% меньше, чем его вознаграждение годом ранее, уточняет Bloomberg.

«В соответствии со стандартной практикой, компания SAP не комментирует отдельные кадровые или договорные вопросы», — заявил представитель компании по электронной почте.

За последние шесть лет SAP столкнулась с высокой текучкой кадров среди топ-менеджеров, ряд контрактов был расторгнут досрочно. Так, согендиректор Дженнифер Морган покинула свой пост в 2020 году после нескольких месяцев работы. С 2023 года со своих постов также ушли финансовый директор Лука Мучич и члены совета директоров Сабина Бендик, Скотт Рассел, Юлия Уайт и Юрген Мюллер. Мухаммад Алам, возглавляющий отдел разработки, не планирует продлевать свой контракт после его истечения в следующем году, рассказали источники.

Сотрудники SAP теряют доверие к руководству на фоне сокращения рабочих мест и затянувшегося на несколько месяцев процесса реструктуризации. В ходе внутреннего опроса, проведенного в ноябре, 59% работников заявили, что доверяют руководству, что на 6 процентных пунктов меньше, чем полгода назад, следует из электронного письма, отправленного Варгиу-Бройер. В апреле 2021 года более 80% сотрудников сообщали о доверии.

SAP перестраивает свой бизнес с учетом рисков со стороны искусственного интеллекта. Акции компании потеряли около €135 млрд своей стоимости после достижения исторического максимума год назад на фоне развития инструментов ИИ. Некоторые из первых пользователей флагманского ИИ-помощника компании, Joule, разработанного для помощи пользователям в работе со сложными системами SAP и упрощения таких задач, как программирование, были разочарованы, сообщает Bloomberg.

Немецкая SAP — крупнейший разработчик ERP-систем в мире. До марта 2022 года в России у нее было около 1,5 тыс. клиентов, включая «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5, почти все нефтегазовые, химические, металлургические компании. После начала специальной военной операции SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС, в конце 2023-го отключила клиентов от поддержки софта, а затем лишила доступа к своим облачным услугам.