В Европе одобрили покупку Германией немецких активов «Роснефти»

Министерству разрешили получить полный контроль над Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, в 2022-м переданными в доверительное управление. «Роснефть» называла это экспроприацией и пыталась оспорить

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Еврокомиссия одобрила выкуп Федеральным министерством экономики и энергетики Германии контроля в полном объеме над немецкими «дочками» «Роснефти» — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M). Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Комиссия пришла к выводу, что <...> сделка не вызовет опасений по поводу конкуренции, учитывая ограниченные рыночные позиции компаний», — сказано в сообщении. В ЕК уточнили, что проверка слияния была проведена по упрощенной процедуре.

Теперь ведомство сможет закрепить государственный контроль над активами «Роснефти» на постоянной основе вместо продления доверительного управления, срок которого истекал 10 марта 2026 года



РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «НК «Роснефть».

В октябре 2025 года США ввели санкции против «Роснефти». После этого канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что Берлин обсудит с Вашингтоном исключение немецкого бизнеса «Роснефти» из-под санкций. США пошли Германии на уступки и вывели немецкий бизнес «Роснефти» из-под санкций.

Это было связано с тем, что осенью 2022 года дочерние структуры «Роснефти» в Германии — Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH — были переданы в доверительное управление Федеральному сетевому агентству Германии (BNetzA). Речь идет о долях российской компании в трех немецких НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт, 54,17%), MiRO (Карлсруэ, 24%) и Bayernoil (Вогбург, 28,57%).

«Роснефть» назвала действия Берлина экспроприацией и обратилась в суд. Весной 2023-го суд в Лейпциге отклонил иск, сочтя решение немецких властей правомерным в связи с риском невыполнения «дочками» «Роснефти» обязательств в энергоснабжении. В российской компании подчеркивали, что выполняли все требования немецких регуляторов, а Rosneft Deutschland продолжала, несмотря на сложную ситуацию на рынке, выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме.

Весной 2024-го Минэкономики Германии сообщило о начале продажи немецких активов «Роснефти».