 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Европе одобрили покупку Германией немецких активов «Роснефти»

ЕК одобрила покупку «дочек» «Роснефти» Министерством энергетики Германии
Министерству разрешили получить полный контроль над Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, в 2022-м переданными в доверительное управление. «Роснефть» называла это экспроприацией и пыталась оспорить
«Роснефть» ROSN ₽395,85 +0,38% Купить
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Еврокомиссия одобрила выкуп Федеральным министерством экономики и энергетики Германии контроля в полном объеме над немецкими «дочками» «Роснефти» — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M). Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Комиссия пришла к выводу, что <...> сделка не вызовет опасений по поводу конкуренции, учитывая ограниченные рыночные позиции компаний», — сказано в сообщении. В ЕК уточнили, что проверка слияния была проведена по упрощенной процедуре.

США вывели из-под санкций немецкий бизнес «Роснефти»
Политика
Фото:rosneft.de

Теперь ведомство сможет закрепить государственный контроль над активами «Роснефти» на постоянной основе вместо продления доверительного управления, срок которого истекал 10 марта 2026 года

РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «НК «Роснефть».

В октябре 2025 года США ввели санкции против «Роснефти». После этого канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что Берлин обсудит с Вашингтоном исключение немецкого бизнеса «Роснефти» из-под санкций. США пошли Германии на уступки и вывели немецкий бизнес «Роснефти» из-под санкций.

Это было связано с тем, что осенью 2022 года дочерние структуры «Роснефти» в Германии — Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH — были переданы в доверительное управление Федеральному сетевому агентству Германии (BNetzA). Речь идет о долях российской компании в трех немецких НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт, 54,17%), MiRO (Карлсруэ, 24%) и Bayernoil (Вогбург, 28,57%).

«Роснефть» назвала действия Берлина экспроприацией и обратилась в суд. Весной 2023-го суд в Лейпциге отклонил иск, сочтя решение немецких властей правомерным в связи с риском невыполнения «дочками» «Роснефти» обязательств в энергоснабжении. В российской компании подчеркивали, что выполняли все требования немецких регуляторов, а Rosneft Deutschland продолжала, несмотря на сложную ситуацию на рынке, выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме.

Весной 2024-го Минэкономики Германии сообщило о начале продажи немецких активов «Роснефти».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия Роснефть Еврокомиссия покупка активов
Материалы по теме
Путин разрешил СП «Роснефти» и Shell сделки с долей в КТК
Бизнес
США вывели из-под санкций немецкий бизнес «Роснефти»
Политика
Минфин США сделал исключение из санкций для «дочек» «Роснефти» в Германии
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
В Москве решили не проводить салют 23 февраля Политика, 19:55
Какие штрафы грозят за снег на даче и кто должен чистить дороги в СНТ Недвижимость, 19:44
Защитник «Авангарда» вторым в истории КХЛ набрал 60 очков за регулярку Спорт, 19:43
Мерц призвал отказаться от «наивного пацифизма» Политика, 19:42
Трампа «лишили рычага влияния». Хестанов — о решении суда США по пошлинам Экономика, 19:36
Маск посчитал, сколько налогов заплатит за всю жизнь Общество, 19:32
«Яндекс Go» предупредил о росте цен на такси в выходные из-за снега Общество, 19:31
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Европе одобрили покупку Германией немецких активов «Роснефти» Политика, 19:30
Как складные смартфоны перестали быть милым чудачеством РБК и Huawei, 19:30
МОК изучит вопрос с появлением Инфантино на «Совете мира» Спорт, 19:28
Женские сборные Швейцарии и Швеции по керлингу встретятся в финале Игр Спорт, 19:23
CNN узнал реакцию Трампа на отмену его тарифов Верховным судом США Политика, 19:12
Адвоката Полозова заочно приговорили к заключению по делу о фейках Политика, 19:09
S&P 500 нервно отреагировал на решение Верховного суда по тарифам Трампа Инвестиции, 19:07