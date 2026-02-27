OpenAI привлекла $110 млрд в рамках «крупнейшего раунда» в истории
Компания — создатель искусственного интеллекта ChatGPT OpenAI привлекла $110 млрд инвестиций, включая $30 млрд от SoftBank, $30 млрд от Nvidia и $50 млрд от Amazon. Об этом следует из заявления компании.
«Сегодня мы объявляем о новых инвестициях в размере $110 млрд при предварительной оценке в $730 млрд. Это включает в себя $30 млрд от SoftBank, $30 млрд от NVIDIA и $50 млрд от Amazon, — говорится в сообщении.
Общая оценка компании составляет в $730 млрд.
Произошедшее стало крупнейшим раундом инвестиций в стартапы за всю историю, отмечает Financial Times.
OpenAI подписал стратегическое партнерство с Amazon и договорился с NVIDIA об обеспечении вычислительных мощностей следующего поколения. OpenAI рассчитывает, что вскоре к вложениям присоединятся другие игроки. В компании указали, что последние партнерские соглашения призывны расширить наш глобальный охват, углубить инфраструктуру и сбалансировать OpenAI.
OpenAI готовится к выходу на биржу к концу 2026 года. С этой целью бóльшую часть прошлого года компания потратила на то, чтобы обеспечить себе значительные вычислительные мощности для поддержки продуктов и дальнейшего роста.
В рамках договоренностей с NVIDIA все полученные деньги OpenAI направит на покупку процессоров у компании для развертывания дополнительных вычислительных мощностей.
Bloomberg писал в феврале 2026 года, что компании бигтеха объявили о беспрецедентных инвестициях в сферу искусственного интеллекта. Так общие затраты Alphabet, Amazon, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) составят до $650 млрд. Согласно данным Bloomberg, инвестиции установят рекордные показатели капитальных затрат любой отдельно взятой корпорации за последние 10 лет.
Ранее в феврале 2026 года две компании бизнесмена Илона Маска SpaceX и xAI запланировали слияние, так что их совместная стоимость составит $1,25 трлн. Маск предложил провести первичное публичное размещение акций (IPO) SpaceX в июне — его компания рассчитывает привлечь до $50 млрд при оценке около $1,5 трлн и стать крупнейшим IPO в истории.
