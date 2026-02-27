В АвтоВАЗе рассказали о худших за 20 лет месяцах для российского рынка

Два первых месяца 2026-го стали для российского авторынка худшими за 20 лет, считает директор по продажам АвтоВАЗа. Компания в феврале снизила план продаж легковых машин на 15%

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Январь и февраль этого года стали худшими для российского авторынка за последние 20 лет, заявил директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин на форуме ForAuto 2026.

По его оценке, рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) может оживиться во втором полугодии и тогда получится повторить результат прошлого года. До этого АвтоВАЗ прогнозировал, что в России в этом году продадут 1,5 млн легковых машин и LCV, что на 7% больше показателя 2025-го.

«В завершение прошлого года мы делали прогнозы, как начнется 2026 год. К сожалению, он начался еще хуже, чем мы прогнозировали. На мой взгляд, это, наверное, худшие январь—февраль за последние 20 лет ведения статистики. Если еще и методику подсчета рынка чуть подправить и учитывать именно новые автомобили, которые реально продаются и ставятся на регистрацию, рынок по факту еще хуже», — оценил Костромин (цитата по «Интерфаксу»).

В январе глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания в этом году планирует увеличить продажи новых автомобилей Lada до 370 тыс. (примерно на 9% больше прошлогоднего результата — 338,49 тыс. машин). В начале февраля «Автостат» сообщил, что продажи Lada в январе упали на 28,7% год к году. А в целом авторынок в первый месяц 2026-го просел на 16%.

В том же месяце Соколов рассказал, что АвтоВАЗ ожидает снижения продаж новых Lada более чем на 15% от запланированного количества (чуть больше 20 тыс. машин). Тогда он отметил, что ситуацию на рынке могут скорректировать только «кардинальные меры». До этого АвтоВАЗ снизил цены на автомобили Lada Aura и Largus, при этом подняв стоимость других машин, в том числе самой продаваемой в России Lada Granta.