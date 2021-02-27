Баффетт увидел у акционеров Berkshire способность дожить до 100 лет

Миллиардер рассказал историю партнерства с врачом из Омахи и его коллегами, ставшими акционерами Berkshire в 1960-х. Некоторым из них за 90, что, по его мнению, говорит о способности Berkshire влиять на долголетие акционеров

Уоррен Баффетт (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Основатель финансового холдинга Berkshire Hathaway миллиардер Уоррен Баффетт в ежегодном послании акционерам отметил особую закономерность, указав на долголетие некоторых владельцев акций компании.

Миллиардер рассказал, как в конце 1950-х один из его друзей Стэн Трулсен, который на тот момент работал офтальмологом в Омахе (штат Небраска), вместе с десятью своими коллегами заключил партнерство с Баффеттом, создав предприятие Emdee. В 1969 году Berkshire выкупила его, а врачи стали акционерами холдинга. «Возможно, они не знали тонкостей инвестирования или бухгалтерского учета, но они знали, что в Berkshire к ним будут относиться как к партнерам», — написал он.

Трулсену, как сообщил Баффетт, в ноябре прошло года исполнилось 100 лет, а двум его коллегам из Emdee сейчас за 90, и они по-прежнему владеют акциями Berkshire. «Поразительная стойкость этой группы — наряду с тем фактом, что Чарли и мне 97 и 90 лет соответственно, — поднимает интересный вопрос: может ли владение Berkshire способствовать долголетию?» — поинтересовался бизнесмен.

Также миллиардер, которому в прошлом году исполнилось 90 лет, в письме много вспоминал старые сделки, демонстрируя свой подход к инвестициям. Кроме того, он прокомментировал и недавнюю частичную продажу акций Apple. На ней Баффетт заработал $11 млрд. Сейчас Berkshire владеет 5,4% технологической компании.