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Гейтс испек к 90-летию Баффетта торт с его портретом

Билл Гейтс опубликовал ролик, на котором он печет для друга Уоррена Баффетта шоколадный торт с печеньем Oreo. По словам Гейтса, видео посвящено диете Баффетта, который сохраняет любовь к сладкому
Уоррен Баффетт
Уоррен Баффетт (Фото: Rick Wilking/Reuters)

Основатель Microsoft Билл Гейтс поздравил с днем рождения инвестора Уоррена Баффетта, которому 30 августа исполнилось 90 лет. Гейтс опубликовал в Twitter ролик, на котором он готовит к юбилею торт с портретом инвестора.

В конце 60-секундного видео Гейтс отрезает кусочек торта и оставляет сообщение «С 90-летием, Уоррен!» в крошках печенья Oreo. По словам Гейтса, ролик снят в честь диетических предпочтений Баффетта.

Ранее Гейтс писал в своем блоге, что Баффетт продолжает есть ту же еду, что и в детстве. По его словам, когда бизнесмен гостил у него дома, на завтрак он открывал пачку печенья Oreo и его примеру хотели последовать дети. «Он может подавать плохой пример для молодежи, но это диета, которая как-то у него работает», — отмечал Гейтс.

Кроме того, поздравление к 90-летию Гейтс разместил в своем блоге. Он отметил, что с Баффеттом их объединяет любовь к математике и цифрам и подсчитал, что с момента их первой встречи прошло 10 649 дней. В первый раз бизнесмены встретились 5 июля 1991 года. Влияние Баффетта на общество «неисчислимо», отметил Гейтс.

Телеканал CNN отмечает, что Баффетт известен своей любовью к сладкому и ранее говорил, что выпивает не менее пяти банок Coca-Cola ежедневно. Также Баффетт является крупным инвестором Coca-Cola, а его компания Berkshire Hathaway владеет магазином конфет See's Candies.

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Уоррен Баффетт — один из наиболее успешных в мире инвесторов, глава компании Berkshire Hathaway. В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes он занимает четвертое место, его состояние составляет $82,4 млрд. По данным издания, Баффетт отдал на благотворительность более $41 млрд.

Состояние Гейтса, по данным Forbes, составляет $117,3 млрд, в рейтинге богатейших людей мира он занимает второе место (после главы Amazon Джеффа Безоса). Сейчас Гейтсу принадлежит около 1% акций Microsoft, в 2008 он покинул пост гендиректора коропорации, чтобы уделять больше внимания благотворительному фонду, который он создал вместе с женой Мелиндой (Bill & Melinda Gates Foundation). В марте текущего года он также ушел из совета директоров Microsoft, он продолжит работу в компании в качестве советника.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Уоррен Баффет, Билл Гейтс
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