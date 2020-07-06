Компания Баффета выкупит долю в проекте трубопровода СПГ в США

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Американские компании Duke Energy и Dominion Energy решили отказаться от финансирования проекта газопровода Atlantic Coast стоимостью $8 млрд из-за связанных с регулированием задержек строительства и неопределенности финансовых затрат. Об говорится в совместном заявлении компаний.

The Wall Street Journal со ссылкой на Dominion Energy пишет, что компания продаст свои активы инвестиционному фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета за $9,7 млрд, включая долги. Сделка включает в себя 25% в предприятии по сжижению природного газа в штате Мэриленд, крупнейшим владельцем которого является Dominion Energy.

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