Власти дали продуктовым сетям инструкции по борьбе с коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 26 фев, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 26 фев, 12:20
Чистая прибыль Сбербанка выросла до 845 млрд руб. Финансы, 11:27 Паническая атака: как боязнь коронавируса губит экономику — Bloomberg Pro, 11:20 СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года Общество, 11:17 Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб Политика, 11:12 Главный тренер «Ювентуса» объяснил поражение от «Лиона» в Лиге чемпионов Спорт, 11:07 Маколей Калкин появится в новом сезоне «Американской истории ужасов» Стиль, 11:04 Как проходила крупнейшая в истории России интеграция банковских групп Партнерский материал, 11:02 В Дании и Эстонии зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом Общество, 11:01 Bitmain раскрыла характеристики майнеров нового поколения Крипто, 11:00 Власти дали продуктовым сетям инструкции по борьбе с коронавирусом Бизнес, 10:59 Как будет развиваться рынок доставки готовой еды Партнерский материал, 10:58 Куртка из бананов, сумка из грибов: как растения превращаются в одежду Стиль, 10:37 Теннисистка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Мексике Спорт, 10:37 Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран Общество, 10:29
Вирус из Китая ,  
0 

Власти дали продуктовым сетям инструкции по борьбе с коронавирусом

Рекомендации начали получать не только рестораторы, но и крупные торговые сети, такие как «Пятерочка», «Вкусвилл», «М.Видео». Их сотрудникам советуют носить маски и пользоваться антисептиками
X5 Retail Group FIVE ₽2 157 -0,53% Купить
М.Видео-Эльдорадо MVID ₽478,7 +2,07% Купить
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Профильные ведомства и региональные власти направляют ретейлерам рекомендации и инструкции, нацеленные на предотвращение распространения нового коронавируса, сообщает «Коммерсантъ». Их уже получили крупные продуктовые сети и магазины электроники.

По словам источника «Коммерсанта» в продуктовой сети, рекомендации начали поступать от Федерального медико-биологического агентства, которое недавно возглавила экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. В X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») подтвердили получение инструкций от Роспотребнадзора и региональных управлений других профильных ведомств. В сеть «Вкусвилл» рекомендации направили управы ряда районов Москвы. О принятии мер по борьбе с вирусом сообщила группа «М.Видео-Эльдорадо».

В распоряжении РБК есть инструкция Роспотребнадзора по дезинфекции в период осложнившейся эпидемиологической ситуации. Среди рекомендаций, которые поступают ретейлерам, регулярная уборка помещений с дезинфицирующими средствами. Сотрудникам рекомендуется использовать медицинские маски. У всех сотрудников — граждан КНР должна в обязательном порядке ежедневно по приходе на работу проверяться температура.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 27 февраля
Общество

Пол и торговые прилавки Роспотребнадзор требует дезинфицировать два раза в день, дверные ручки, банковские терминалы и кассы — каждый час. Санузлы нужно обрабатывать трижды в день.

В местах массового присутствия людей нужно использовать бактерицидные лампы, а сами помещения регулярно проветривать. Ведомство также советует сделать доступными для покупателей кожные антисептики.

Кроме того, в распоряжении РБК есть постановление главного санитарного врача Анны Поповой, обращенное к властям регионов и региональным управлениям Роспотребнадзора. В соответствии с ним власти должны организовать во всех местах скопления людей, в том числе на торговых объектах, «мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции».

Представитель «Магнита» сообщил РБК, что сеть проводит регулярные дезинфекции помещений и в целом стремится соблюдать рекомендации регуляторов в части предупреждения распространения вируса.

«Мы анализируем документы для наиболее эффективной интеграции предложенных мер в существующие бизнес-процессы», — сообщил «Коммерсанту» представитель X5 Retail Group.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что пока расходы на профилактику заболевания несущественны. Но если все требования, предъявляемые властями, станут обязательными, расходы участников рынка могут достичь сотен миллионов рублей. Газета рассчитала, что для одного «Магнита» недельные расходы на обеспечение сотрудников масками могут превысить 250 млн руб.

Московским ресторанам приказали усилить мытье посуды из-за коронавируса
Общество

Ранее стало известно о рекомендациях, которые Роспотребнадзор дал заведениям общепита в связи с угрозой коронавируса. Ресторанам и кафе надлежит обеспечить сотрудников запасом одноразовых медицинских масок и антисептиками. Режим мойки посуды и столовых приборов должен быть ужесточен.

Авторы: Георгий Тадтаев, Анна Левинская
Теги: ретейлеры, коронавирус, эпидемия, профилактика
Материалы по теме
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 27 февраля
Общество
Роспотребнадзор предупредил о риске передачи коронавируса через воду
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter