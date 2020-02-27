Власти дали продуктовым сетям инструкции по борьбе с коронавирусом

Рекомендации начали получать не только рестораторы, но и крупные торговые сети, такие как «Пятерочка», «Вкусвилл», «М.Видео». Их сотрудникам советуют носить маски и пользоваться антисептиками

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Профильные ведомства и региональные власти направляют ретейлерам рекомендации и инструкции, нацеленные на предотвращение распространения нового коронавируса, сообщает «Коммерсантъ». Их уже получили крупные продуктовые сети и магазины электроники.

По словам источника «Коммерсанта» в продуктовой сети, рекомендации начали поступать от Федерального медико-биологического агентства, которое недавно возглавила экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. В X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») подтвердили получение инструкций от Роспотребнадзора и региональных управлений других профильных ведомств. В сеть «Вкусвилл» рекомендации направили управы ряда районов Москвы. О принятии мер по борьбе с вирусом сообщила группа «М.Видео-Эльдорадо».

В распоряжении РБК есть инструкция Роспотребнадзора по дезинфекции в период осложнившейся эпидемиологической ситуации. Среди рекомендаций, которые поступают ретейлерам, регулярная уборка помещений с дезинфицирующими средствами. Сотрудникам рекомендуется использовать медицинские маски. У всех сотрудников — граждан КНР должна в обязательном порядке ежедневно по приходе на работу проверяться температура.

Пол и торговые прилавки Роспотребнадзор требует дезинфицировать два раза в день, дверные ручки, банковские терминалы и кассы — каждый час. Санузлы нужно обрабатывать трижды в день.