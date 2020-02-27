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«Норникель» попросил помощи из бюджета на реновацию Норильска за ₽85 млрд

Компания также попросила льготное финансирование на строительство ледоколов. По данным «Коммерсанта», Минпромторг поддержал ГМК
Норникель GMKN ₽21 792 -0,16% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

ГМК «Норильский никель» попросил власти выделить из федерального бюджета половину суммы, которая необходима для программы реновации жилищного фонда Норильска, половина жителей которого работают в компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Норникеля». По предварительным подсчетам компании, общий объем финансирования программы реновации составляет 85 млрд руб. Остальные расходы ГМК готов взять на себя.

Как пишет газета, эта просьба содержится в обращении главы компании Владимира Потанина Владимиру Путину от ноября прошлого года. В нем он попросил президента поддержать новую инвестпрограмму «Норникеля» до 2030 года объемом более 2,5 трлн руб., сообщал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Путин поручил рассмотреть просьбу вице-премьеру Андрею Белоусову, который тогда занимал пост помощника президента, и министру финансов Антону Силуанову (на тот момент первому вице-премьеру).

По данным издания, в середине января замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил в аппарат правительства письмо, в котором говорится, что ведомство согласовало просьбу ГМК о господдержке.

«Норникель» показал рекордную прибыль из-за взлета цен на металлы
Бизнес

Источники газеты сообщили, что Минстрой готов рассмотреть программу реновации Норильска, после того как ведомству представят перечень объектов капитального строительства с обоснованием необходимости их финансирования. При этом министерство указало, что сейчас в бюджете не заложены средства на реновацию города.

«Норникель» также рассчитывает получить льготное финансирование на обновление портовой инфраструктуры и строительство судов ледового класса, пишет издание. Как сообщили источники газеты, до 2030 года инвестиции ГМК в транспортные объекты и активы составят 84 млрд руб. Компания планирует в том числе построить линейный и портовый ледоколы. Минтранс ждет от ГМК декларации о намерениях инвестировать в строительство морских терминалов, чтобы принять решение о софинансировании, рассказали собеседники издания в правительстве.

Кроме того, ГМК рассчитывает на повышающий коэффициент 3,5 к расходам на геологоразведку при исчислении налога на прибыль, пишет издание. В «Норникеле» изданию сообщили, что расходы на геологоразведку составляют 1,5 млрд руб. в год, а принятие инициативы позволит компании дополнительно вкладывать в работы от 300 млн до 500 млн руб. ежегодно. Идею компании поддержало Минприроды, заявил представитель компании.

В ноябрьском письме Потанина Путину говорилось, что в результате вложений в производственные мощности по всей цепочке добыча руды к 2030 году вырастет примерно на 150% по сравнению с 2017 годом, производство никеля и меди — на 30–40%, металлов платиновой группы — до 95%. Также там сообщалось о планах ГМК вложить 250 млрд руб. до 2025 года в экологическую программу, чтобы за пять лет снизить уровень выбросов диоксида серы на 90% к уровню 2015 года.

26 февраля ГМК отчитался о рекордных за десять лет финансовых показателях благодаря росту цен на никель и палладий. По итогам 2019 года чистая прибыль компании в 2019 году увеличилась почти в два раза по сравнению с предыдущим годом, до $6 млрд. Доналоговая прибыль (EBITDA) увеличилась на 27%, составив $7,9 млрд.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Норникель», Норильск, Минпромторг
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