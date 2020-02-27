«Норникель» попросил помощи из бюджета на реновацию Норильска за ₽85 млрд

Компания также попросила льготное финансирование на строительство ледоколов. По данным «Коммерсанта», Минпромторг поддержал ГМК

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

ГМК «Норильский никель» попросил власти выделить из федерального бюджета половину суммы, которая необходима для программы реновации жилищного фонда Норильска, половина жителей которого работают в компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Норникеля». По предварительным подсчетам компании, общий объем финансирования программы реновации составляет 85 млрд руб. Остальные расходы ГМК готов взять на себя.

Как пишет газета, эта просьба содержится в обращении главы компании Владимира Потанина Владимиру Путину от ноября прошлого года. В нем он попросил президента поддержать новую инвестпрограмму «Норникеля» до 2030 года объемом более 2,5 трлн руб., сообщал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Путин поручил рассмотреть просьбу вице-премьеру Андрею Белоусову, который тогда занимал пост помощника президента, и министру финансов Антону Силуанову (на тот момент первому вице-премьеру).

По данным издания, в середине января замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил в аппарат правительства письмо, в котором говорится, что ведомство согласовало просьбу ГМК о господдержке.

Источники газеты сообщили, что Минстрой готов рассмотреть программу реновации Норильска, после того как ведомству представят перечень объектов капитального строительства с обоснованием необходимости их финансирования. При этом министерство указало, что сейчас в бюджете не заложены средства на реновацию города.