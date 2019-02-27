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Алекперов попросил власти поддержать добычу нефти в Западной Сибири
Выступая в Совете Федерации, президент ЛУКОЙЛа попросил о мерах, стимулирующих добычу нефти в Западной Сибири. В противном случае в ближайшие шесть лет бюджет недосчитается 1,5 трлн руб. налогов, сказал он
Вагит Алекперов (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, выступая в Совете Федерации, призвал поддержать добычу нефти в Западной Сибири, чтобы предотвратить ее падение, и нефтепереработку.

«За десять лет, c 2008 по 2017 год, производство нефти в Ханты-Мансийском автономном округе сократилось на 15%, или более чем на 40 млн т», — отметил Алекперов. При текущих ценах на нефть выпадающие доходы бюджета от снижения добычи в Западной Сибири (по НДПИ и экспортной пошлине) в ближайшие шесть составят 1,5 трлн руб., добавил он.

Ранее министр энергетики Александр Новак признавал, что Россия без мер стимулирования к 2035 году может потерять почти половину от текущей добычи: по оценкам министерства, она упадет до 311 млн т в год против нынешних 555 млн т (в 2018-м).

Алекперов призвал изменить налоговое законодательство, поскольку действующее «недостаточно стимулирует постановку на учет новых и эффективную разработку действующих запасов». «В недрах Западной Сибири по-прежнему остаются гигантские извлекаемые запасы нефти — почти 18 млрд т.​ При этом из-за снижения качества остаточных запасов постоянно растут затраты на их извлечение. Около половины всей добываемой ЛУКОЙЛом нефти в России сегодня — это трудноизвлекаемые запасы. Для их разработки необходимы дорогостоящие мероприятия, которые при действующем налоговом режиме далеко не всегда рентабельны», — заявил он. В прошлом году компания перечислила в бюджеты всех уровней около 1,5 трлн руб., но все больше тратит на извлечение дорогостоящих запасов нефти, отметил топ-менеджер.

Глава ЛУКОЙЛа выразил надежду на внедрение налога на дополнительный доход (НДД) в Западной Сибири, «а не лоскутного одеяла различных адресных льгот, существующих сегодня». В этом случае он пообещал увеличить и без того высокий (37%) коэффициент извлечения нефти на месторождениях компании в Западной Сибири, а также снизить на 10–20% к 2035 году себестоимость добычи за счет внедрения цифровых технологий​.

Меры по поддержке добычи в Западной Сибири в прошлом году также просил принять глава «Роснефти» Игорь Сечин, а президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть и проработать этот вопрос. В конце прошлого года по поручению правительства Минэнерго разработало «дорожную карту» по стимулированию добычи нефти для всех компаний, в первую очередь​ в Западной Сибири. А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил чиновникам провести масштабную инвентаризацию нефтяных запасов, чтобы разобраться, разработку каких из них нужно стимулировать.

По мнению Алекперова, поддержка требуется и нефтепереработке, куда компания уже вложила $10 млрд за десять лет. «К сожалению, мы не всегда можем получить отдачу от этих инвестиций. В стоимости литра топлива сегодня более 60% — это различные налоги, еще более 30% — затраты на нефтепереработку, транспортировку, подрядчиков, оплату труда. А соглашение между правительством и компаниями жестко ограничивает предельный уровень розничных цен», — посетовал глава ЛУКОЙЛа. По его словам, цена на бензин и другие нефтепродукты не будет расти при действующем законодательстве выше инфляции. Он напомнил, что компания рассматривала вопрос продажи сети своих АЗС «так как они приносят компании незначительную прибыль», но не пошла на это из-за социальной ответственности.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: ЛУКОЙЛ
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