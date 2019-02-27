Алекперов попросил власти поддержать добычу нефти в Западной Сибири

Выступая в Совете Федерации, президент ЛУКОЙЛа попросил о мерах, стимулирующих добычу нефти в Западной Сибири. В противном случае в ближайшие шесть лет бюджет недосчитается 1,5 трлн руб. налогов, сказал он

Вагит Алекперов (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, выступая в Совете Федерации, призвал поддержать добычу нефти в Западной Сибири, чтобы предотвратить ее падение, и нефтепереработку.

«За десять лет, c 2008 по 2017 год, производство нефти в Ханты-Мансийском автономном округе сократилось на 15%, или более чем на 40 млн т», — отметил Алекперов. При текущих ценах на нефть выпадающие доходы бюджета от снижения добычи в Западной Сибири (по НДПИ и экспортной пошлине) в ближайшие шесть составят 1,5 трлн руб., добавил он.

Ранее министр энергетики Александр Новак признавал, что Россия без мер стимулирования к 2035 году может потерять почти половину от текущей добычи: по оценкам министерства, она упадет до 311 млн т в год против нынешних 555 млн т (в 2018-м).

Алекперов призвал изменить налоговое законодательство, поскольку действующее «недостаточно стимулирует постановку на учет новых и эффективную разработку действующих запасов». «В недрах Западной Сибири по-прежнему остаются гигантские извлекаемые запасы нефти — почти 18 млрд т.​ При этом из-за снижения качества остаточных запасов постоянно растут затраты на их извлечение. Около половины всей добываемой ЛУКОЙЛом нефти в России сегодня — это трудноизвлекаемые запасы. Для их разработки необходимы дорогостоящие мероприятия, которые при действующем налоговом режиме далеко не всегда рентабельны», — заявил он. В прошлом году компания перечислила в бюджеты всех уровней около 1,5 трлн руб., но все больше тратит на извлечение дорогостоящих запасов нефти, отметил топ-менеджер.

Глава ЛУКОЙЛа выразил надежду на внедрение налога на дополнительный доход (НДД) в Западной Сибири, «а не лоскутного одеяла различных адресных льгот, существующих сегодня». В этом случае он пообещал увеличить и без того высокий (37%) коэффициент извлечения нефти на месторождениях компании в Западной Сибири, а также снизить на 10–20% к 2035 году себестоимость добычи за счет внедрения цифровых технологий​.