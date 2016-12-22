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Медведев поручил разработать проект введения НДД от добычи углеводородов
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Медведев поручил разработать проект введения НДД от добычи углеводородов
Экономика, 11:00
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Медведев поручил разработать проект введения НДД от добычи углеводородов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Федеральной налоговой службе (ФНС) разработать проекты правовых актов по введению налога на дополнительный доход от добычи углеводородов. Документ опубликован на сайте правительства.

Ведомства должны разработать проекты правовых актов в первом квартале 2018 года. Также Минфин и Минэнерго должны проработать упрощение порядка администрирования капитальных затрат и возможности определения совокупной налоговой базы для смежных лицензионных участков, разрабатываемых в рамках единого проекта, для расчета налога на добычу углеводородов.

Кроме того, Минфин и Минэнерго должны до 15 января 2018 года предоставить предложения в правительство о стимулировании модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Правительство одобрило налог на дополнительный доход в нефтяной отрасли
Политика

На прошлой неделе, 23 ноября, правительство одобрило законопроект о налоге на дополнительный доход в нефтяной отрасли (НДД). Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в первом квартале 2018 года, а новый налоговый режим вступит в силу с 1 января 2019 года.

По словам министра энергетики Александра Новака, применение НДД добавит в бюджет дополнительные 1 трлн руб. в 2019–2035 годах. Также это позволит добыть дополнительные 100 млн т нефти по сравнению с текущими объемами на пилотных проектах в Западной Сибири. В 2016 году объем добычи на тех участках составлял 14,7 млн т.

В настоящий момент нефтяные компании выплачивают налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и пошлины на экспорт, они взимаются с выручки компаний. Ставка по НДД составит 50%, его будут взимать с дохода от продаж нефти за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ, а также расходов на добычу и транспортировку. Переход на новую налоговую систему будет добровольным.

Теги: Дмитрий Медведев , правительство России , налоговая реформа , НДД
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