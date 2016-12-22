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Правительство пересмотрит льготы для нефтяников
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Правительство пересмотрит льготы для нефтяников
Бизнес, 21:20
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Правительство пересмотрит льготы для нефтяников
Правительство к весне 2019 года пересмотрит сложившуюся в нефтяной отрасли систему льгот, а также проверит якобы нерентабельные месторождения, для которых участники рынка просят налоговых послаблений
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство планирует к весне 2019 года провести масштабную инвентаризацию как льгот, действующих для нефтяных компаний, так и месторождений, разработку которых нефтяники просят стимулировать различными налоговыми послаблениями, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак. Такое решение было принято 14 сентября.

«Договорились, что необходимо выработать единые критерии оценки доходности месторождений и на основании этих оценок провести инвентаризацию проектов», — сказал Козак. По его словам, речь идет о месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти, добыча на которых в действующих налоговых условиях является нерентабельной. Это заброшенные или полузаброшенные месторождения, которые дают мизерную добычу и находятся на грани закрытия. «Никто не занимался такой детальной оценкой на основе единых критериев, часто бывает слово против слова: одни говорят: «У меня убыточное месторождение», — а другой на таком же месторождении при действующей налоговой системе обеспечивает доход», — объяснил Козак. Важно месторождения разрабатывать на 100%, добавил вице-премьер.

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Одновременно правительство хочет пересмотреть систему льгот — «тех исторических наслоений, которые сложились за десятилетия броуновского движения», рассказал Козак. По его словам, «множество льгот не есть хорошо», нужны небольшие единые льготы. Это не отменяет запуска пилотных проектов по НДД (налогу на добавленный доход) со следующего года (речь идет о новой системе налогообложения, которая позволяет нефтяникам платить налог с финансового результата и считается альтернативой множеству разрозненных льгот). Но, по словам вице-премьера, нефтяники уже не слишком довольны: «вроде все были за, теперь говорят, что НДД — это ерунда, ничего не стимулирует, просим еще раз посмотреть [предложения о льготах для месторождений]».

  • Дискуссия о льготах для добычных проектов началась в августе, когда об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина.
  • Сечин просил предоставить льготы всей отрасли для увеличения добычи на месторождениях в Западной и Восточной Сибири.
  • Для этого, в частности, предлагается ввести повышающий коэффициент к расходам в размере не менее 2,5 в отношении вновь вводимых средств (то есть новых скважин) и стимулировать геологоразведку.
  • Это, как подчеркнул в послании Путину глава компании, приведет к росту добычи нефти в России на 2–7%.

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«Нужно предметно посмотреть», — ответил Козак на вопрос журналистов, будет ли правительство стимулировать добычу в Западной Сибири по предложению «Роснефти».

Автор: Алина Фадеева.
Теги: нефть и газ , Дмитрий Козак , «Роснефть» , налоговые льготы
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