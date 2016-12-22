СМИ узнали об интересе инвесторов к залоговым правам «Роснефти» на Citgo

Американские инвесторы ждут одобрения Вашингтоном сделки по выкупу у «Роснефти» залоговых прав на 49,9% акций Citgo. Последняя принадлежит венесуэльской PDVSA и в случае дефолта страны перейдет к «Роснефти»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Группа американских инвесторов намеревается получить одобрение Вашингтона на выкуп у «Роснефти» залоговых прав на 49,9% акций нефтеперерабатывающей компании Citgo («дочка» венесуэльской государственной PDVSA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного инвесторов.

Объемы переработки Citgo оцениваются в 749 тыс. баррелей в сутки. Залоговые права на долю в компании достались «Роснефти» в 2016 году в качестве обеспечения по кредиту, выданному PDVSA: речь идет о $1,5 млрд, отмечает агентство. Американские законодатели ранее предупреждали, что дефолт Венесуэлы приведет к переходу почти половины крупного оператора НПЗ в США во владение «Роснефти». Инвесторы, собирающиеся выкупить этот актив, намерены предотвратить данную ситуацию, пишет агентство.

По данным Reuters, запрос о выкупе залога уже подан в управление по контролю над иностранными активами Минфина США, где получил техническое одобрение. Однако сделку должна согласовать администрация президента Дональда Трампа.

Инвесторы собираются оплатить остаток по кредиту и потребовать у «Роснефти» отказаться от залоговых прав в их пользу. «Это решение частного сектора по публичной политической проблеме», — заявил Reuters пожелавший остаться анонимным инвестор.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее заявлял, что компания не собирается получать Citgo в управление. «Роснефть» вела переговоры с PDVSA об обмене своих залоговых прав на доли в нефтяных месторождениях и соглашение о поставке о топлива, сообщал Reuters в июле 2017 года. Сейчас агентство со ссылкой на источники в Каракасе пишет, что переговоры не увенчались успехом, так как PDVSA «не смогла в обмен предложить что-либо достаточно привлекательное для «Роснефти».