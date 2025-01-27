Минприроды оценило законность продажи месторождений на «Авито»
Российское законодательство запрещает продажу компаниями лицензий на месторождения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды. Объявления о подобном готовом бизнесе размещены на платформе «Авито», убедился корреспондент РБК.
Так, например, один из пользователей интернет-площадки опубликовал объявление о продаже двух месторождений с запасами 134,7 млн т гранита за 75 млн руб. в Республике Карелия, другой — о продаже 75%-ной доли в месторождении алмазов в Якутии за 600 млн руб. Один из продавцов рассказал ТАСС, что оформление сделки планируется через куплю-продажу компании, владеющей соответствующей лицензией.
Закон «О недрах» не предусматривает продажу лицензии на месторождения, однако она может быть передана другой компании в случае приобретения права пользования участком недр и при реорганизации юридического лица, объяснили в пресс-службе Минприроды. При этом новый пользователь должен соответствовать законодательным требованиям.
В пресс-службе «Авито» отметили, что категория «Готовый бизнес», где размещены подобные объявления, не входит в транзакционную модель платформы, и проверкой документации занимаются покупатели и бизнес-брокеры. Проверка публикаций на предмет соответствия законодательству и правилам компании осуществляется с помощью алгоритмов машинного обучения и при необходимости вручную, а «к сложным и потенциально резонансным кейсам подключается команда детективов», уточнили в «Авито».
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