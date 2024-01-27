Экономически значимым компаниям разрешили не раскрывать данные

Экономически значимым компаниям разрешили предоставлять информацию о деятельности только по запросу федеральных структур. При этом публикация данных запрещена

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Президент России Владимир Путин разрешил не раскрывать информацию о деятельности экономически значимых организаций. Согласно его указу, такое решение стало ответной мерой на действия «недружественных» стран.

Речь идет о требованиях по раскрытию информации в рамках законов «Об организации страхового дела», «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», «О банках», «О консолидированной финансовой отчетности», «Об аудиторской деятельности», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О защите конкуренции», «О персональных данных» и других. Указ президента распространяется на компании из списка экономически значимых и их акционеров. При этом они должны уведомлять о своей деятельности уполномоченные федеральные органы.

В указе отмечается, что в случае запроса федеральных структур на получение соответствующей информации экономически значимые организации обязаны ее предоставить. Президент также запретил публиковать эти данные в государственных информационных системах и на других ресурсах. Его указ вступил в силу со дня опубликования.

Перечень экономически значимых организаций определяет правительство России. Туда включены компании, имеющие существенное значение для экономики и безопасности страны. Для признания экономически значимой объем выручки и стоимость активов организации должны превышать 75 млрд руб. и 150 млрд руб. соответственно при штате сотрудников более 4 тыс. человек.