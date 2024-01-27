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«Роснефть» подала к «Транснефти» встречный иск на ₽6,1 млрд

«Роснефть» подала к «Транснефти» встречный иск на ₽6,1 млрд
«Роснефть» подала встречный иск к «Транснефти» на 6,1 млрд руб. По данным «Коммерсанта», cпор связан со строительством новой ветки нефтепровода «Тихорецк—Туапсе-2»
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«Транснефть» TRNFP ₽156 500 -0,45% Купить
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Компания «Роснефть» подала встречный иск к «Транснефти» о взыскании убытков на сумму более 6,1 млрд руб., следует из определения арбитражного суда Москвы, внимание на которое обратил «Коммерсантъ».

Осенью 2023-го «Транснефть» подала иск к «Роснефти» на 4,78 млрд руб. Как пишет «Коммерсантъ», «Транснефть» требовала взыскать задолженность за прокачку нефти.

Суд объединил иски для совместного рассмотрения. Основания для исковых заявлений в обоих случаях в судебных постановлениях не раскрывались. Ближайшее заседание по делу назначено на 31 января.

РБК направил запросы в «Роснефть» и «Транснефть».

Как пишет газета, на предварительном заседании в ноябре юрист «Роснефти» рассказал, что тяжба связана со строительством новой ветки нефтепровода «Тихорецк—Туапсе-2» в Краснодарском крае для прокачки дополнительных объемов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании.

Стороны заключили соглашение, устанавливающее тариф на транспортировку сырья, средства от которого шли бы на финансирование строительства. Оно завершилось в конце 2014 года, но при заполнении трубы технологической нефтью на 242-м километре нефтепровода произошла авария с разгерметизацией и последующим разливом с попаданием нефтяной эмульсии в реку Туапсе и Черное море. Несмотря на работы по восстановлению поврежденного участка, новая ветка не введена в эксплуатацию, отмечает «Коммерсантъ».

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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

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При этом в «Роснефти» утверждают, что компания в 2012 году, договорилась с «Транснефтью» о приостановке тарифных платежей до получения заключения госэкспертизы (которое было получено в октябре 2022 года). Представитель компании заявил, что контракт на прокачку нефти был заключен отдельно на 2012 год, и задолженности по нему нет. Впоследствии предполагалось заключить допсоглашение со скорректированным тарифом, но согласовать его стороны не могут до сих пор, поскольку за 2012–2022 годы стоимость строительства существенно выросла.

В свою очередь в «Транснефти» настаивают, что услуги по транспортировке в рамках договора не были полностью оплачены, из-за чего возникла задолженность более чем в 3,7 млрд руб. Представитель компании на предварительном заседании утверждал, что стороны подписывали акты сверки, и «Роснефть» в тот момент полностью признавала задолженность, но затем перестала подписывать акты и платить деньги. Сумма иска, по его словам, учитывает накопившиеся пени за просрочку тарифных платежей.

Двумя днями ранее ФАС сообщила «Интерфаксу», что «Транснефть» направила заявку об установлении долгосрочной ставки на транспортировку нефти по маршруту «Тихорецк—Туапсе-2» в 178,3 руб. за т, что на 11% выше прошлогоднего уровня. Регулятор уточнил, что долгосрочный тариф устанавливается в рамках подписанного в 2013 году «Роснефтью» и «Транснефтью» соглашения. В ФАС отметили, что документ допускает изменение величины тарифа с учетом инфляции и в связи с изменением выплат по налогу на имущество.

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При участии
Яна Баширова
Роснефть Транснефть иски Арбитражный суд Москвы нефтепровод Туапсе НПЗ Краснодарский край
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