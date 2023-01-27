ICE начнет торговлю газовыми фьючерсами в Лондоне без учета потолка цен
На лондонской бирже ICE Futures Europe начнется торговля фьючерсами газового хаба TTF (Нидерланды) без учета установленного Европейским союзом потолка цен, говорится в сообщении холдинга Intercontinental Exchange. В то же время введенный Брюсселем механизм будет соблюдаться на нидерландской бирже ICE Endex.
«Это предоставит участникам рынка возможность выбора в случае повышения цены на природный газ и увеличения риска срабатывания ограничения цены [в рамках механизма ЕС]», — отмечается в сообщении.
Запуск параллельного рынка фьючерсных и опционных контрактов TTF запланирован на 20 февраля при условии получения необходимых разрешений от регуляторов. Альтернативная площадка в Лондоне станет «страховкой» для клиентов, если европейский потолок «не позволит им торговать и адекватно управлять своими рисками», пояснила Трабу Бланд, старший вице-президент по фьючерсным биржам в ICE.
В то же время ICE Endex, крупнейшая энергетическая биржа в континентальной Европе, планирует внести изменения в свой свод правил, чтобы соблюдать европейский потолок цен. Новые правила будут запрещать подавать заявки на деривативы TTF выше ценового предела, когда активируется механизм ЕС, кроме случаев, когда клиенты имеют право на исключение.
Страны Евросоюза согласовали потолок газовых цен на всех европейских биржах в середине декабря. Этот механизм обсуждался несколько месяцев на фоне резких скачков цен на газ (летом она превышала $3000 за 1 тыс. куб. м) и проблем с поставками из России.
Уровень предельных цен утвержден на уровне €180 за 1 МВт·ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м), он начнет действовать с 15 февраля и в первое время не станет распространяться на внебиржевые сделки.
Ограничение будет вводиться, если фьючерс на TTF будет превышать установленный порог в течение трех дней, а разница с ценой на СПГ превысит €35. Отслеживать это будет агентство ЕС сотрудничеству органов регулирования в области энергетики (ACER).
В Кремле установление потолка цен на газ называли неприемлемыми и нарушающим процесс рыночного ценообразования.