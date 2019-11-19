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Фонд Варданяна продал долю в дистрибьюторе билетов РЖД
Фонд основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна продал долю в специальной платформе по бронированию билетов «Универсальные финансовые системы». До 2016 года эта компания была монополистом в сфере онлайн-продаж билетов РЖД
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Суть сделки

Структура основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна продала долю в дистрибьюторе билетов на пассажирские поезда и самолеты «Универсальные финансовые системы» (УФС). Об этом РБК сообщил представитель компании «Варданян, Бройтман и партнеры». По данным СПАРК, 50% акций были переданы самим «Универсальным финансовым системам» 5 июля 2019 года.

Согласно данным сайта УФС, компания продает билеты на пассажирские поезда, самолеты, автобусы и «Аэроэкспресс». С помощью сервиса также можно забронировать отель и оформить страховку. За 2018 год выручка компании, согласно данным СПАРК, составила 905,5 млн руб., чистая прибыль — 43,6 млн руб.

«Эта инвестиция не являлась стратегической в портфеле фонда. Несколько месяцев назад было принято решение о выходе и продаже доли партнерам», — заявил РБК представитель компании Варданяна и его партнеров. Цену сделки он назвать отказался.

Сейчас стоимость УФС не превышает 300 млн руб. и в условиях усиления конкуренции на рынке расти уже не будет, сказал РБК гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Варданян выходит из бизнеса, который обеспечил высокую дивидендную доходность, однако исчерпал потенциал роста продаж, и, вероятнее всего, в ближайшие годы уже не сможет платить дивиденды», — предположил эксперт.

Варданян владел 47,5% акциями дистрибьютора через кипрскую ND White Limited с 2016 года. Она, согласно реестру компаний Кипра, принадлежит инвестфонду New Dimension Fund Variable Capital Investment Company, который владел еще 2,5% УФС напрямую. 50% УФС, по данным СПАРК, фонду Варданяна продал бывший вице-президент «Ростелекома» и совладелец «Новых облачных технологий» Андрей Чеглаков. Чеглакову по-прежнему принадлежит 16,5% УФС, еще 10,05% у его партнера по «Новым облачным технологиям» Виталия Кривенко, оставшиеся 23,45% — у бизнесмена Рифата Шайхутдинова, следует из данных СПАРК.

Когда фонд Варданяна стал владельцем компании, его представитель говорил «Ведомостям», что он рассматривал вложение в сервис как «финансовую инвестицию» и был намерен участвовать в его деятельности на уровне акционеров и совета директоров. Тогда Чеглаков называл УФС «привлекательной» сервисной компанией, генерирующей «хороший денежный поток».

С Чеглаковым и генеральным директором УФС Алексеем Астаниным связаться не удалось.

Предмет сделки

УФС была технологическим партнером РЖД и оператором одноименной онлайн-платформы по бронированию билетов. Эта платформа долгое время являлась единственным онлайн-сервисом в России, который имел доступ к электронной базе железнодорожной компании и контролировал продажу всех билетов на поезда дальнего следования.

С ноября 2012 года владельцем 100% УФС была кипрская компания «АМ Эбукерс лимитед». По данным Фонда борьбы с коррупцией, эту кипрскую компанию контролировала семья тогдашнего президента РЖД Владимира Якунина, который ушел в отставку в августе 2015 года, но руководство УФС опровергало эту информацию. В апреле 2016 года 76,55% УФС (76,55%) перешло Чеглакову, а через два месяца в компанию вошли структуры Варданяна, получившие 50%.

«Долгое время можно было купить билеты либо через сайт РЖД без наценок, либо через УФС. Другие агенты были вынуждены совершать покупки через этого дистрибьютора с наценками до 350 руб. за билет», — рассказал РБК владелец одного из таких агентов. По его словам, в 2016 году появился второй игрок — платформа «Инновационная мобильность», 51% которой было у «дочки» РЖД — Федеральной пассажирской компании, а 49% — у основателя УФС Рафаэля Мухаметшина. «Бизнес УФС был высокомаржинальный, но с появлением другой платформы наценка обеих компаний теперь составляет около 30–35 руб. за билет», — добавил собеседник РБК.

Кроме того, в мае 2016 года Федеральная пассажирская компания впервые через аукцион выбрала партнера по продаже электронных билетов, минуя УФС: им стала группа компаний «Випсервис» Дмитрия Горина. «Наценка сократилась в разы при появлении «Инновационной мобильности», но другим агентам до сих пор недоступна прямая интеграция с РЖД, что ограничивает конкуренцию», — сказал РБК Горин.

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко
Теги: перевозки, продажа билетов
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