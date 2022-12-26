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FESCO остановила прием опасных грузов в порту Владивостока

«Коммерсантъ»: FESCO приостановила прием опасных грузов в порту Владивостока
Ситуация приводит к срыву поставок и нарушению производственных процессов, в том числе в сфере пищевой полимерной упаковки, заявили в Союзе переработчиков пластмасс
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Транспортно-логическая компания FESCO, владеющая Владивостокским морским торговым портом (ВМТП), приостановила прием опасных грузов (к ним относятся клей, растворители, краски и другая жидкая продукция), пишет «Коммерсантъ». Это связано с тем, что в портах Дальнего Востока заполнены до пределов, допустимых нормами, площади для хранения таких грузов, рассказал источник издания.

Временно не принимаются заявки на перевозки контейнеров с жидкими опасными грузами в бочках и еврокубах на морских маршрутах во Владивосток и далее по железной дороге «в импортном и транзитном направлении», говорится в письме FESCO, направленном грузоотправителям, пишет газета.

Представитель FESCO отказался от комментариев. В Global Ports, управляющей Восточной стивидорной компанией (ВСК) в Находке, сообщили, что ВСК продолжает перевалку опасных грузов в соответствии с регламентами.

Исторически жидкие опасные грузы шли через порты Северо-Запада, сейчас они не загружены, а через Новороссийск проходит минимальный объем, поэтому вся нагрузка ложится на Дальний Восток, говорит собеседник издания.

Остановка перевалки химических грузов в регионе происходит не впервые. В конце лета импорт осложнился из-за изменения требований РЖД к размещению и креплению товаров этой категории в контейнерах. В то же время у китайской стороны нет согласованных единых требований к упаковке опасных грузов, пишет газета.

РЖД подготовили технические условия упаковки, но из-за инерционности процессов транспортировки многие приходящие грузы не соответствуют требованиям. «В результате контейнеры задерживаются на доукрепление грузов в них, которое сопровождается полной разгрузкой, транспортной переупаковкой и загрузкой товаров обратно в контейнер», — пояснил источник газеты, добавив, что на это уходит целый день.

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У ряда компаний застряли десятки контейнеров с грузами, сообщили изданию в Союзе переработчиков пластмасс. Это приводит к срыву поставок и нарушению производственных процессов, в том числе в сфере пищевой полимерной упаковки, сказал глава союза Петр Базунов.

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