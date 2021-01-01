Власти назвали причину утечки нефти на Харьягинском месторождении

Причиной утечки стала разгерметизация нефтепровода, которая могла произойти из-за перепада температур. В районе месторождения температура опускалась до минус 40 градусов

Фото: Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа

Утечка нефтесодержащей жидкости в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе произошла из-за разгерметизации нефтепровода. Причиной мог стать перепад температур, сообщает окружной департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса.

Объем разлива составил около 110 куб. м жидкости. Из-за низких температур нефтесодержащая жидкость осталась на поверхности снежного покрова и не проникла в почву, указали в департаменте. Сейчас на месте работают четыре единицы техники и 20 человек, разлившуюся жидкость и снег собирают вручную и с помощью техники — экскаватора и бульдозера. Сбор загрязненного снега займет несколько дней.

Замначальника пятого цеха «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» (подразделение «ЛУКОЙЛ-Коми») Евгений Черных уточнил, что температура воздуха в районе месторождения опускалась до минус 40 градусов. «В связи с понижением температур произошло замерзание, скорее всего, и произошел отказ», — сказал Черных (цитата по ТАСС).

На месте утечки взяли пробы с загрязненного участка для анализа. «Будет определен ущерб, нанесенный окружающей среде, и приняты меры по недопущению таких ситуаций», — сообщил глава департамента Альберт Чабдаров. Окружная прокуратура организовала проверку по факту утечки, сообщается на сайте ведомства.