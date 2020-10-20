ЛУКОЙЛ сообщил о разливе менее 1 т нефти на месторождении в НАО

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На Харьягинском нефтяном месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) 17 октября разлилось менее 1 т нефти. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы компании Виталий Матушкин.

По его словам, такой объем соответствует категории инцидента, а не аварии. Компания приняла все необходимые оперативные действия и проинформировала госорганы.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению поверхности воды, а также приняты превентивные меры для противодействия распространению нефтепродуктов. В компании ведут постоянный мониторинг качества воды в реках Колва, Уса и Печора, добавил Матушкин. В ликвидации последствий инцидента задействованы 150 сотрудников ЛУКОЙЛа и около 30 единиц техники.

17 октября о том, что радужную пленку обнаружили на поверхности реки Колва в районе Харьягинского месторождения, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный. Губернатор поручил департаменту природных ресурсов, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре разобраться в причинах произошедшего.